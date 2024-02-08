TCMB güven verdi, gözler Fıtch’e çevrildi! Not artışı gelebilir piyasa o tarihe kilitlendi

TCMB Başkanı Karahan’ın “faiz indirimlerini konuşmak için çok erken olduğunu” ve “gerekirse daha sıkı politikaya geçilebileceğini” vurgulaması piyasaya güven verdi. Rasyonel politikaların devamının teyidi anlamına gelen bu açıklamaların ardından piyasalarda not artışı beklentileri iyice yükseldi. Kredi derecelendirme kuruluşlarının ilk değerlendirmesi, 8 Mart’ta Fitch tarafından gerçekleştirilecek. Fitch Ratings, Türkiye'nin notunu "B" seviyesinde, “yatırım yapılabilir” konumun 5 kademe aşağısında tutuyor. Bu arada 8 Şubat işlemlerinde borsa da 9000 bin puan sınırına kadar tırmandı. Yabancıların Borsa İstanbul’da hisse senedi alımları sürerken, KKM’de gerileme sürdü. Buna bağlı olarak TCMB’nin rezervlerinde de düşüş devam etti. İşte piyasalarda bugün yaşanan son dakika gelişmeler…

Türkiye Gazetesi Özel- Piyasalar tarafından büyük bir dikkatle beklenen yılın ilk enflasyon raporu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklandı. Atandıktan sonra ilk defa piyasaların karşısına çıkan yeni başkan; politika faizinin bugünkü şartlarda gerekli sıkılık düzeyinde bulunduğunu ve gerektiği kadar bu seviyelerde kalacağını, indirimi konuşmak için çok erken olduğunu, hatta enflasyonun gidişatında belirgin bir bozulma gerçekleşmesi durumunda parasal sıkılık düzeyinin yeniden gözden geçirileceğini bildirdi.

FITCH NOT KARARI NE ZAMAN?

Piyasalar Karahan’ın bu mesajlarını ve TCMB’nin yıl sonu için yüzde 36’lık enflasyon hedefini değiştirmemesini, “rasyonel politikaların devamlılığı” açısından pozitif algıladı. Ekonomistler; TCMB’nin kararlı duruşu ile birlikte ülke risk priminin gerileyeceği, yabancı yatırımcıların güveninin ve ülkeye girişlerinin daha fazla artacağını ve yakın zamanda not artışlarının gerçekleşebileceğini belirtiyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının ilk değerlendirmesi 8 Mart’ta Fitch tarafında gerçekleşecek. Son olarak 8 Eylül’de Türkiye'nin notunu "B" olarak teyit eden Fitch, görünümü de negatiften durağana çıkarmıştı.

8 ŞUBAT BORSA, DOLAR, ALTIN KAPANIŞ FİYATLARI

Hafize Gaye Erkan’ın ardından piyasalarda Fatih Karahan’a dair belirsizliklerin de tam olarak ortadan kalkması, borsada alımları hızlandırdı. Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi günü yüzde 1,21 primle 8949,79 puandan tamamladı. Dolarda sınırlı bir yükseliş yaşanırken; 8 Şubat kapanış fiyatları 30,60 seviyesinin hemen üzerinden gerçekleşti. Euro 33,00 TL’yi aşarken, altın fiyatlarında zayıf görünüm devam etti. Ons altın 2030 dolar seviyesinin altına sarkarken; Kapalıçarşı’da gram altın fiyatları TSİ 18:00 itibarıyla 2073 TL seviyelerinden işlem gördü.

KKM İLE BİRLİKTE REZERVLER DE GERİLİYOR

Bugün 2 Şubat ile biten haftaya dair para piyasaları verileri de açıklandı.

KKM’DE SON DURUM- Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında geçen hafta 76,10 milyar liralık bir gerileme gerçekleşti. Toplam KKM mevduatları 2 trilyon 382 milyar lira olarak gerçekleşti.

TCMB REZERLERİ- Merkez Bankası’nın toplam rezervleriyse söz konusu haftada 1 milyar 717 milyon dolar geriledi ve 135 milyar 444 milyon dolar olarak gerçekleşti. TCMB Başkanı Karahan, bu gerilemenin, döviz dönüşümlü KKM hesaplarından kaynaklandığını söyledi.

YABANCILARIN HİSSE ALIMLARI- Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta Borsa İstanbul’da 132,80 milyon dolar tutarında hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Türk tahvillerinden ise 14,50 milyon dolarla sınırlı çıkış gerçekleşti.

YERLİLERİN DÖVİZ HESAPLARI- Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada yaklaşık 2 milyar dolar geriledi. Kurumsal yatırımcıların hesaplarında yaşanan yüklü miktarda döviz mevduatı gerilemesi dikkat çekti. Önceki hafta 178,37 milyar dolar olan döviz mevduatı, 2 Şubat ile biten hafta 176,29 milyar dolar oldu.