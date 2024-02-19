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    • Haberler > Ekonomi > Faizsiz kredinin ardından evlenecek çiftlere bir destek de mobilyacılardan

    Faizsiz kredinin ardından evlenecek çiftlere bir destek de mobilyacılardan

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Faizsiz kredinin ardından evlenecek çiftlere bir destek de mobilyacılardan
    Evlilik, Destek, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira kredi imkanı sunduğu yeni evlenecek çiftlere bir destek de Bursa’nın İnegöl ilçesindeki mobilyacılardan geldi.

    Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu’na başvurular 15 Şubat tarihi itibarıyla başladı. Uygulama pilot olarak deprem bölgesinde başlarken, yeni evlenecek çiftlere Bursa’nın İnegöl ilçesindeki mobilya üreticileri de destek olacaklarını açıkladı.Faizsiz kredinin ardından evlenecek çiftlere bir destek de mobilyacılardanFaizsiz kredinin ardından evlenecek çiftlere bir destek de mobilyacılardan

    MOBİLYACILARDAN NAKLİYE VE KURULUM DESTEĞİ 

    18-29 yaş arasında gençlere bakanlık kadar olmasa da destek olmak için yola çıktıklarını belirten Wobilimoda Mobilya AVM Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Beşiktepe, “Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlere yapılacak 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteğine biz de nakliye ve kurulum olarak destek olmak istedik. 124 mobilya mağazasının bulunduğu Wobilimoda Mobilya AVM’ye gelen gençlerimize ayrıca mağazalarımızın kendine özgü kampanyaları da olacaktır" diye konuştu.

    Faizsiz kredinin ardından evlenecek çiftlere bir destek de mobilyacılardan

    "BAKANLIĞIN DESTEĞİ SÜRDÜĞÜ SÜRECE DEVAM EDECEK"

    İnegöl'de 120 bin metrekare kapalı alanda 124 üretici firmayla üreticiden tüketiciye aracısız hizmet veren bir AVM’de olduklarını belirten Beşiktepe, "Yemek odasından oturma odasına, koltuk takımlarından yatak odalarına kadar aranan tüm çeşitler yer almaktadır. Kampanyamız belirli gün veya ayda değil, bakanlığın desteği sürdüğü sürece bizde destek olacağız” dedi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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