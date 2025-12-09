İBB Meclisi, “kreş bağışı” iddialarına ilişkin hazırlanan kapsamlı soru önergesini oy birliğiyle kabul ederek belediye yönetiminden tüm sürece dair ayrıntılı açıklama talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde, “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” iddianamesinde yer alan “kreş bağışı” iddialarına ilişkin soru önergesi gündeme alındı ve oy birliğiyle kabul edildi. Saraçhane’de gerçekleştirilen aralık ayı toplantısının ilk oturumuna Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlık etti. Oturumda söz alan AK Parti’li Meclis Üyesi Sevilay Kırbaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bazı iş insanları ile firmalardan “kreş yaptırılması” ya da “kreş bağışı” adı altında taleplerde bulunulduğunun belirtildiğini hatırlattı. Kırbaş, bu taleplerin ihale, imar ve proje süreçleriyle ilişkilendirildiğine yönelik iddiaların kamuoyunda ciddi soru işaretleri oluşturduğunu vurguladı.

Kırbaş, İBB yönetiminden 2019’dan bu yana açılan kreş sayılarına, bunların kaçının mevcut binaların düzenlenmesi ya da ilçe belediyelerinden devralınması yoluyla hayata geçirildiğine, kaçının sıfırdan imalatla inşa edildiğine ve hangilerinin belediye bütçesiyle, hangilerinin bağış yoluyla yapıldığına dair ayrıntılı bilgi istedi. Ayrıca bağış yoluyla yaptırılan kreşlerin bağışçıları, maliyetleri, yapılan protokoller ve bağışların nasıl tahsil edildiği de sorular arasında yer aldı.

Kırbaş, 2019-2024 yılları arasında “kreş yapımı” maksadıyla alınan bağışların toplam tutarı, bu paraların aktarılma süreci ve belediye kayıtlarında denetimin sağlanıp sağlanmadığının da açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti. İddianamede yer alan iddialar doğrultusunda iç denetim, müfettiş incelemesi veya soruşturma başlatılıp başlatılmadığının da netleştirilmesini talep eden Kırbaş, kamu zararına yol açtığı iddia edilen işlemler için belediye yönetiminin bir eylem planı hazırlayıp hazırlamadığını da sordu. Mecliste yapılan oylamada, kapsamlı soru önergesi oy birliğiyle kabul edilerek İBB yönetimine iletilmek üzere resmiyete bağlandı.

