Yeni sezon başlıyor! “Uzak Şehir”in yayın tarihi belli oldu

Kanal D’nin Ayna Yapım imzalı dizisi “Uzak Şehir”, dün İstanbul’da sete çıktı. Yapımcılığını Lale Eren ve Kerem Çatay’ın üstlendiği dizi, çekimlerine Mardin’de devam edecek.

"UZAK ŞEHİR" DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Geçen hafta başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, afiş çekimi için kamera karşısına geçmişti. Dizinin ikinci sezonu 15 Eylül Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezonda da nefes kesen olaylar ekrana taşınacak. Diziye katılacak Banu Fotocan ve Özge Erdem gibi yeni isimler, hikâyeye heyecan katacak.