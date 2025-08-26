Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Yeni sezon başlıyor! “Uzak Şehir”in yayın tarihi belli oldu

Yeni sezon başlıyor! “Uzak Şehir”in yayın tarihi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeni sezon başlıyor! “Uzak Şehir”in yayın tarihi belli oldu
Kanal D, Dizi, İstanbul, Mardin, Ozan Akbaba, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D’nin Ayna Yapım imzalı dizisi “Uzak Şehir”, İstanbul setinin ardından Mardin’de çekimlere devam edecek. Dizinin ekran tarihi netleşti.

Kanal D’nin Ayna Yapım imzalı dizisi “Uzak Şehir”, dün İstanbul’da sete çıktı. Yapımcılığını Lale Eren ve Kerem Çatay’ın üstlendiği dizi, çekimlerine Mardin’de devam edecek.

Yeni sezon başlıyor! “Uzak Şehir”in yayın tarihi belli oldu - 1. Resim

"UZAK ŞEHİR" DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Geçen hafta başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, afiş çekimi için kamera karşısına geçmişti. Dizinin ikinci sezonu 15 Eylül Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak.

Yeni sezon başlıyor! “Uzak Şehir”in yayın tarihi belli oldu - 2. Resim

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezonda da nefes kesen olaylar ekrana taşınacak. Diziye katılacak Banu Fotocan ve Özge Erdem gibi yeni isimler, hikâyeye heyecan katacak.

Yeni sezon başlıyor! “Uzak Şehir”in yayın tarihi belli oldu - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Borussia Dortmund, Chelsea'nin genç yıldızına imza attırdıYKS sonuçları açıklandı! Bu üniversitedeki 2 bölüme kimse gitmeyecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aile Saadeti için yolun sonu! ATV’nin yaz dizisi için karar çıktı - MagazinAile Saadeti için yolun sonu! Final kararı verildiSkandal iddialar sonrası Mesut Süre sessizliğini bozdu: "Şok içerisindeyim" - MagazinMerakla beklenen açıklama geldiBir dönemin yıldızıydı… Gül Kahyaoğlu’nun son görüntüsü gündem oldu - MagazinBir dönemin yıldızıydı… Son görüntüsü gündem olduAhmet Rıfat Şungar ile Esra Gülmen boşanıyor mu? Son hamle ayrılığı tetikledi - MagazinÜnlü çiftin evliliğinde kriz! Tek hamlede sildilerAilesiyle yaşadığı sorunlarla gündemdeydi... Özcan Deniz imaj değiştirdi: Son haline yorum yağdı - Magazinİmaj değiştirdi! Son halini görenler yorum yağdırdıLara Kamhi 19 yıl sonra sessizliğini bozdu! "4 saat şiddet uyguladı, boğazımı sıktı" - Magazin19 yıl sonra sessizliğini bozdu! 4 saat şiddet uygulamış
Sonraki Haber Yükleniyor...