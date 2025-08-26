Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Aile Saadeti için yolun sonu! ATV’nin yaz dizisi için karar çıktı

Aile Saadeti için yolun sonu! ATV’nin yaz dizisi için karar çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aile Saadeti için yolun sonu! ATV’nin yaz dizisi için karar çıktı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan yazlık dizi Aile Saadeti için final kararı alındı. Sinehane imzalı dizi, 13. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

Birbirini hiç tanımayan üç farklı akraba ailenin aynı evde yaşamaya başlamasıyla başlayan olayları konu alan yaz dizisi Aile Saadeti final yapıyor.

Senaryosunu Burak Aksak’ın kaleme aldığı, proje tasarımını yine Aksak’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturuyordu. Geçtiğimiz pazartesi akşamı 11. bölümü yayınlanan Aile Saadeti için sona gelindi. Final kararı alan dizinin son bölümü için çekimlerin bu hafta yapılacağı öğrenildi.

Aile Saadeti için yolun sonu! ATV’nin yaz dizisi için karar çıktı - 1. Resim

Genç oyuncular Burak Dakak ve Buse Meral’in başrollerini paylaştığı dizi; Hakan Yılmaz, Hakan Karsak, Fatih Al, Vildan Atasever ve Esra Kızıldoğan gibi usta isimleri aynı projede buluşturuyordu.

AİLE SAADETİ KONUSU NEDİR?

Aile bağlarını, geçmişle hesaplaşmaları ve sevgiyi mizahi bir üslupla ekrana taşıyan Aile Saadeti dizisi; aslında birbirini pek tanımayan üç akraba ailenin aynı çatı altında yaşamaya başlamasıyla gelişiyor. Aynı evde yaşamaya başladıktan sonra kaçınılmaz olarak sürtüşmeler ve birbirinden renkli olaylar yaşanıyor. Ancak zamanla aile fertleri arasında kurulan bağlar güçleniyor ve sonunda gerçek bir "geniş aile" olmayı başarıyorlar.

Aile Saadeti için yolun sonu! ATV’nin yaz dizisi için karar çıktı - 2. Resim

AİLE SAADETİ OYUNCU KADROSU

•    Burak Dakak – Başrol
•    Buse Meral – Başrol
•    Hakan Yılmaz
•    Hakan Karsak
•    Fatih Al
•    Vildan Atasever
•    Esra Kızıldoğan

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ünlü yapımcı ve eşi evlerinde ölü bulunmuştu! Kan donduran detaylar ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Skandal iddialar sonrası Mesut Süre sessizliğini bozdu: "Şok içerisindeyim" - MagazinMerakla beklenen açıklama geldiBir dönemin yıldızıydı… Gül Kahyaoğlu’nun son görüntüsü gündem oldu - MagazinBir dönemin yıldızıydı… Son görüntüsü gündem olduAhmet Rıfat Şungar ile Esra Gülmen boşanıyor mu? Son hamle ayrılığı tetikledi - MagazinÜnlü çiftin evliliğinde kriz! Tek hamlede sildilerAilesiyle yaşadığı sorunlarla gündemdeydi... Özcan Deniz imaj değiştirdi: Son haline yorum yağdı - Magazinİmaj değiştirdi! Son halini görenler yorum yağdırdıLara Kamhi 19 yıl sonra sessizliğini bozdu! "4 saat şiddet uyguladı, boğazımı sıktı" - Magazin19 yıl sonra sessizliğini bozdu! 4 saat şiddet uygulamışOkan Bayülgen emekli maaşını açıkladı! Rakam duyanları şoke etti - MagazinEmekli maaşını açıkladı! Rakam duyanları şoke etti
Sonraki Haber Yükleniyor...