Aile Saadeti için yolun sonu! ATV’nin yaz dizisi için karar çıktı

Birbirini hiç tanımayan üç farklı akraba ailenin aynı evde yaşamaya başlamasıyla başlayan olayları konu alan yaz dizisi Aile Saadeti final yapıyor.

Senaryosunu Burak Aksak’ın kaleme aldığı, proje tasarımını yine Aksak’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturuyordu. Geçtiğimiz pazartesi akşamı 11. bölümü yayınlanan Aile Saadeti için sona gelindi. Final kararı alan dizinin son bölümü için çekimlerin bu hafta yapılacağı öğrenildi.

Genç oyuncular Burak Dakak ve Buse Meral’in başrollerini paylaştığı dizi; Hakan Yılmaz, Hakan Karsak, Fatih Al, Vildan Atasever ve Esra Kızıldoğan gibi usta isimleri aynı projede buluşturuyordu.

AİLE SAADETİ KONUSU NEDİR?

Aile bağlarını, geçmişle hesaplaşmaları ve sevgiyi mizahi bir üslupla ekrana taşıyan Aile Saadeti dizisi; aslında birbirini pek tanımayan üç akraba ailenin aynı çatı altında yaşamaya başlamasıyla gelişiyor. Aynı evde yaşamaya başladıktan sonra kaçınılmaz olarak sürtüşmeler ve birbirinden renkli olaylar yaşanıyor. Ancak zamanla aile fertleri arasında kurulan bağlar güçleniyor ve sonunda gerçek bir "geniş aile" olmayı başarıyorlar.

AİLE SAADETİ OYUNCU KADROSU

• Burak Dakak – Başrol

• Buse Meral – Başrol

• Hakan Yılmaz

• Hakan Karsak

• Fatih Al

• Vildan Atasever

• Esra Kızıldoğan