Ahmet Rıfat Şungar ile Esra Gülmen boşanıyor mu? Son hamle ayrılığı tetikledi

Ahmet Rıfat Şungar ile Esra Gülmen boşanıyor mu? Son hamle ayrılığı tetikledi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ahmet Rıfat Şungar ile Esra Gülmen boşanıyor mu? Son hamle ayrılığı tetikledi
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve görsel sanatçı eşi Esra Gülmen’in geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadaki fotoğraflarını kaldırması boşanma iddialarını beraberinde getirdi. 4 yıl önce nikah masasına oturan ikilinin ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Şimdilerde popüler dizi Eşref Rüya’da rol alan Ahmet Rıfat Şungar, 4 yıl önce görsel sanatlar alanındaki çalışmalarıyla tanınan Esra Gülmen ile evlenmişti. 

BÜYÜKADA’DA SADE TÖREN…

İstanbul Büyükada’da düzenlenen sade bir törenle dünya evine giren çift, nikah anlarını sosyal medyada paylaşmıştı. İkilinin karelerine takipçilerden tebrik mesajları yağmıştı.

Çok yakıştırılan ikiliden üzen bir haber geldi. Eşref Rüya’da Faruk Sezeri karakteriyle seyirci karşısına çıkan Ahmet Rıfat Şungar ile Esra Gülmen’in boşanacağı öne sürüldü. 

Ahmet Rıfat Şungar ile Esra Gülmen boşanıyor mu? Son hamle ayrılığı tetikledi - 1. Resim

FOTOĞRAFLARI KALDIRDILAR

İkilinin Instagram hesaplarından fotoğraflarını kaldırması iddiaları tetikledi. Ünlü çiftten henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Ahmet Rıfat Şungar ile Esra Gülmen boşanıyor mu? Son hamle ayrılığı tetikledi - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

