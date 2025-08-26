Ahmet Rıfat Şungar ile Esra Gülmen boşanıyor mu? Son hamle ayrılığı tetikledi

Şimdilerde popüler dizi Eşref Rüya’da rol alan Ahmet Rıfat Şungar, 4 yıl önce görsel sanatlar alanındaki çalışmalarıyla tanınan Esra Gülmen ile evlenmişti.

BÜYÜKADA’DA SADE TÖREN…

İstanbul Büyükada’da düzenlenen sade bir törenle dünya evine giren çift, nikah anlarını sosyal medyada paylaşmıştı. İkilinin karelerine takipçilerden tebrik mesajları yağmıştı.

Çok yakıştırılan ikiliden üzen bir haber geldi. Eşref Rüya’da Faruk Sezeri karakteriyle seyirci karşısına çıkan Ahmet Rıfat Şungar ile Esra Gülmen’in boşanacağı öne sürüldü.

FOTOĞRAFLARI KALDIRDILAR

İkilinin Instagram hesaplarından fotoğraflarını kaldırması iddiaları tetikledi. Ünlü çiftten henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.