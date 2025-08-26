Seda Sayan’ı çılgına çeviren olay! “35 bin lirasını almışlar” deyip uyardı

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in evliliği uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Çiftin arasındaki yaş farkı, hayranları arasında tartışma konusu olmuştu. Seda Sayan, 25 yaş küçük olan meslektaşı Çağlar Ökten ile 2022 yılının Nisan ayında Beşiktaş'taki lüks bir otelde dünya evine girmişti.

Yaş farkı eleştirilerine kulak asmayan çift, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor, zaman zaman birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor.

‘DOLANDIRICILIK’ UYARISI

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Seda Sayan, 3,2 milyon takipçili Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Dolandırıcılık vakalarının artması üzerine takipçilerini uyaran sanatçı, konuyla ilgili bir video yayınladı.

“İTİBAR ETMEYİNİZ ALLAH AŞKINA”

Dolandırıcıların kendi adını kullanarak insanları kandırmaya çalıştığını belirten Seda Sayan, takipçilerine para isteyenlere karşı temkinli olmaları uyarısında bulunarak şunları söyledi:

“Son zamanlarda benim adımı kullanıp dolandırıldık yapıyorlar. En son doktorumu dolandırmaya kalkmışlar. Allah'tan hemen bana ulaştı. Şimdi de biraz önce telefonu kapattım, o yüzden bu videoyu çekiyorum. Çok sevdiğim kardeşim Doğan'ı aramışlar, benim adımı kullanıp, benim ağzımla, benim konuşma üslubumla 35 bin lira parasını almışlar. Bu dolandırıcılıklara dikkat edin, sizden rica ediyorum. Her gün ana haberlerde görüyorsunuz. Siz bu tuzaklara niye düşüyorsunuz? Hele bire bir ilişkiniz var ise, telefon numarası varsa teyit etmeden niye para yolluyorsunuz? Ne olur dikkat edin. Böyle ünlülerin isimlerini kullanıp para isteyen insanlara itibar etmeyiniz Allah aşkınıza ya…”