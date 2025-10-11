Aşk ve Gözyaşı final mi? 6. bölümde ekranlara veda edeceği iddia edildi

Hande Erçel ve Barış Arduç‘un 3. kez bir araya geldiği proje “Aşk ve Gözyaşı” dizisi reytinglerde beklenildiği gibi gitmiyor.

Kore yapımı Queen Of Tears dizisinin yerli uyarlaması olan dizide Hande Erçel'in oyunculuğu da sık sık sosyal medyada gündeme gelmeye başladı. Peki, "Aşk ve Gözyaşı final mi?" İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

AŞK VE GÖZYAŞI FİNAL Mİ?

Aşk ve Gözyaşı için final kararı verilmedi.

ATV ekranlarında başlayan dizisi Aşk ve Gözyaşı bir türlü istenilen reyting başarısını elde edemedi. Cuma akşamı rakipleri Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar karşısında zorlanan dizinin final yapacağına dair söylentiler yayılmaya başladı.

Aşk. ve Gözyaşı dizisinin 6. bölümüyle ekrana veda edebileceği iddia ediliyor. Ancak bu iddialar yapım şirketi ya da kanal tarafından doğrulanmamıştır. Bu nedenle henüz "kesin final kararı" olduğu kesin değildir.

AŞK VE GÖZYAŞI BİTECEK Mİ?

Birsen Altuntaş, reytinglerin kötü gitmesi halinde Aşk ve Gözyaşı dizisinin yurt dışı satışlarının çok iyi olduğunu, şimdilik final gibi bir gündem olmadığını duyurdu.