Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Aşk ve Gözyaşı final mi? 6. bölümde ekranlara veda edeceği iddia edildi

Aşk ve Gözyaşı final mi? 6. bölümde ekranlara veda edeceği iddia edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aşk ve Gözyaşı final mi? 6. bölümde ekranlara veda edeceği iddia edildi
Hande Erçel, Barış Arduç, Final, Reyting, Diziler, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kore dizisi Queen of Tears'tan uyarlanan "Aşk ve Gözyaşı" dizisinin 6. bölümünde final yapacağına dair söylentiler yayılmaya başladı. Başrolde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı yapımın reyting performansını düşük olması, izleyiciler arasında final söylentilerini harladı.

Hande Erçel ve Barış Arduç‘un 3. kez bir araya geldiği proje “Aşk ve Gözyaşı” dizisi reytinglerde beklenildiği gibi gitmiyor.

Aşk ve Gözyaşı final mi? 6. bölümde ekranlara veda edeceği iddia edildi - 1. Resim

Kore yapımı Queen Of Tears dizisinin yerli uyarlaması olan dizide Hande Erçel'in oyunculuğu da sık sık sosyal medyada gündeme gelmeye başladı. Peki, "Aşk ve Gözyaşı final mi?" İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

Aşk ve Gözyaşı final mi? 6. bölümde ekranlara veda edeceği iddia edildi - 2. Resim

AŞK VE GÖZYAŞI FİNAL Mİ? 

Aşk ve Gözyaşı için final kararı verilmedi.

ATV ekranlarında başlayan dizisi Aşk ve Gözyaşı bir türlü istenilen reyting başarısını elde edemedi. Cuma akşamı rakipleri Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar karşısında zorlanan dizinin final yapacağına dair söylentiler yayılmaya başladı.

Aşk. ve Gözyaşı dizisinin 6. bölümüyle ekrana veda edebileceği iddia ediliyor. Ancak bu iddialar yapım şirketi ya da kanal tarafından doğrulanmamıştır. Bu nedenle henüz "kesin final kararı" olduğu kesin değildir.

Aşk ve Gözyaşı final mi? 6. bölümde ekranlara veda edeceği iddia edildi - 3. Resim

AŞK VE GÖZYAŞI BİTECEK Mİ?

Birsen Altuntaş, reytinglerin kötü gitmesi halinde Aşk ve Gözyaşı dizisinin yurt dışı satışlarının çok iyi olduğunu, şimdilik final gibi bir gündem olmadığını duyurdu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Almanya’da yaptığı iyilik Türkiye’de karşılığını buldu! “Bir şekilde insana dönüyor”İlkadım Şiir Akşamları'nda Aşık Kemali Bülbül vefası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Güldür Güldür 2025 yeni sezon ne zaman, neden yok, bitti mi? İşte son bilgiler… - HaberlerGüldür Güldür 2025 yeni sezon ne zaman, neden yok, bitti mi? İşte son bilgiler…Neymar öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Brezilyalı yıldızın öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı - HaberlerNeymar öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Brezilyalı yıldızın öldüğüne dair iddialar ortaya atıldıMasterChef kim elendi? 10 Ekim 2025 MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu - HaberlerMasterChef kim elendi? 10 Ekim 2025 MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli olduEşref Rüya 18. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? - HaberlerEşref Rüya 18. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?Prens 4. sezon ne zaman, yeni sezon tarihi belli oldu mu? - HaberlerPrens 4. sezon ne zaman, yeni sezon tarihi belli oldu mu?Türkiye-Litvanya Ümit Milli Takım maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? - HaberlerTürkiye-Litvanya Ümit Milli Takım maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Sonraki Haber Yükleniyor...