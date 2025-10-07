Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aşk ve Gözyaşı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Aşk ve Gözyaşı 4. bölüm için heyecan dorukta!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı'nda 4. bölüm merakla bekleniyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle takip edilen dizinin başrollerinde Barış Arduç ve Hande Erçel yer alıyor. Dizinin final yapıp yapmayacağı tartışmaları gündemdeki yerini korurken, "Aşk ve Gözyaşı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?" soruları aramalarda öne çıkıyor.

ATV ekranlarının yayınlandığı ilk günden bu yana büyük beğeni toplayan dizisi Aşk ve Gözyaşı'nda yeni bölüm için nefesler tutuldu. Senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin final yapacağı iddiaları da gündemde. Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in üstlendiği Aşk ve Gözyaşı, yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor. Peki, Aşk ve Gözyaşı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?

AŞK VE GÖZYAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olarak kabul edilen Aşk ve Gözyaşı dizisinde yeni bölümün yayınlanacağı tarih merak ediliyor.

İlk 3 bölümüyle seyircileri ekranlara kilitleyen yapım, Kore tarihinin en çok izlenen dizilerinden Queen of Tears'ın yerli uyarlaması olarak ilgiyle takip ediliyor.

Aşk ve Gözyaşı dizisi, Cuma akşamları saat 20.00'de seyirciyle buluşuyor. Dizinin 4. bölümünün de 10 Ekim 2025 Cuma akşamı saat 20.00'de ekranlara gelmesi bekleniyor.

AŞK VE GÖZYAŞI 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selim, Meyra’nın hastalığı nedeniyle büyük bir tedirginlik yaşar ve onu yalnız bırakmak istemez. Meyra’ya olan duygularının bittiğini düşünse de, hastalık haberiyle birlikte bastırdığı hisleri yeniden gün yüzüne çıkar. Selim, evlilik yıldönümlerinde özel bir program yapmaya karar verir.

Ancak Ercan, Meyra ve Selim’in ilişkilerinin toparlanmasına dayanamaz ve bu planı bozmak için Meyra’yı manipüle eder.

Yeliz ise Dilşah’ın geçmişini araştırarak onun karanlık yüzünü ortaya çıkarmakta kararlıdır. Tuttuğu dedektif aracılığıyla Dilşah hakkında önemli bilgilere ulaşır ve bu bilgileri babası Çetin’e anlatmak ister.

Öte yandan Selim’in ailesi, onun Meyra’ya boşanmak istediğini söylediğini düşünerek yeni bir hamle yapar. Eda ve Oğuz, İstanbul’a Meyra’nın yanına gider. Tek amaçları, Meyra’yı Selim’den boşanmaması konusunda ikna etmektir. Ancak Meyra, boşanma kararından tamamen habersizdir.

