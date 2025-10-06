Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Aşk ve Gözyaşı Harun öldü mü, yaşıyor mu, Lorin Merhart diziden ayrıldı mı?

Aşk ve Gözyaşı Harun öldü mü, yaşıyor mu, Lorin Merhart diziden ayrıldı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aşk ve Gözyaşı Harun öldü mü, yaşıyor mu, Lorin Merhart diziden ayrıldı mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aşk ve Gözyaşı dizisinde Harun Aksel karakterini Lorin Merhart oynuyor. Meyra'nın kardeşi olara hikâyede yer alan Harun, enerjik ve hayat dolu kişiliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Aşk ve Gözyaşı Harun öldü mü, yaşıyor mu, Lorin Merhart diziden ayrıldı mı? İşte tüm ayrıntılar...

Aşk ve gözyaşı dizisinin ana karakterlerinden biri olan Harun Aksel, Meyra'nın kardeşi olarak hikâyeye dahil oluyor. Harun, samimi ve hayat dolu kişiliği ile öne çıkıyor.

Aşk ve Gözyaşı Harun öldü mü, yaşıyor mu, Lorin Merhart diziden ayrıldı mı? - 1. Resim

Ailesinin katı yapısına karşı naif ve duygusal bir karaktere sahiptir. Eşi Işıl ve küçük kızları peri hayatının merkezindedir. Meyra ile sürekli kıyaslanması, Harun'un duygusal çatışmalar yaşamasına sebep olur. Ayrıca dedesi ve ailesinden onay görmek en büyük arzusudur.

Aşk ve Gözyaşı Harun öldü mü, yaşıyor mu, Lorin Merhart diziden ayrıldı mı? - 2. Resim

Aşk ve Gözyaşı dizisinde Harun'un ölüp ölmediği merak konusu haline geldi. İşte güncel bilgiler...

Aşk ve Gözyaşı Harun öldü mü, yaşıyor mu, Lorin Merhart diziden ayrıldı mı? - 3. Resim

AŞK VE GÖZYAŞI HARUN ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Aşk ve Gözyaşı dizisinin 2.bölümünde, Harun Aksel, dedesinin azarlamalarına dayanamayıp yere yığılır. Ancak Harun ölmemiştir, hayattadır. 

Aşk ve Gözyaşı dizisindeki Harun karakterinin akıbeti ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Henüz ATV tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle Harun'un diziden ayrılıp ayrılmadığı ya da karakterinin geleceği hakkında net bir bilgi verilememektedir. İlerleyen bölümlerde konuya ilişkin daha fazla bilgi edinilmesi beklenmektedir.

Aşk ve Gözyaşı Harun öldü mü, yaşıyor mu, Lorin Merhart diziden ayrıldı mı? - 4. Resim

LORİN MERHART DİZİDEN AYRILDI MI?

Lorin Merhart'ın oynadığı Harun Aksel, Aşk ve Gözyaşı dizisinden henüz ayrılmamıştır. Dizinin ikinci bölümünde strese bağlı olarak baygınlık geçirmiş ancak kısa süre sonra toparlanmıştır. 

