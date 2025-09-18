Aşk ve Gözyaşı dizisinin Harun'u kimdir? İşte Lorin Merhart'ın kariyeri...

ATV ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan "Aşk ve Gözyaşı" 19 Eylül Cuma akşam ekranlara gelecek. Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Engin Erden'in oturduğu Aşk ve Gözyaşı dizisinde Harun karakterinin kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİNİN HARUN'U KİMDİR?

Aşk ve Gözyaşı dizisinin Harun'u Meyra'nın kardeşidir. Enerjik ve hayat dolu bir karaktere sahiptir.

Ailesi her ne kadar ciddi bir yapıya sahip olsa da Harun tam aksine daha saf ve çocuksu bir enerjiye sahiptir. Harun Işıl ile evlidir ve Peril isminde 8 aylık bir kız çocuğu vardır. En önemli hedefi ise dedesi tarafından dikkate alınmak, takdir görmektir.

LORİN MERHART KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Lorin Merhart 1997 yılında Almanya'da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

İstanbul ve Almanya'da eğitim hayatını tamamladı. Çocukluk dönemlerinde Disney Channel’in ilk Türk sitcom projesi olan As The Bell Rings adlı projesinde yer aldı. Birçok tiyatrolarda oynadı.

Aynı zamanda senarist de olan Lorin Merhart televizyon programlarında rol aldı. Drama Studio London’da tiyatro eğitimi aldı. 2019 yılında Londra Drama Stüdyosu’nda profesyonel oyunculuk alanında lisans yaptı.

2012 yılında Zil Çalınca adlı dizi de Acar rolüyle tanındı. Çukur dizisinde Kutay rolü ile geniş bir hayran kitlesine sahiptir.