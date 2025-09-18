Aşk ve Gözyaşı ne zaman başlıyor? 1. bölüm tarihi belli oldu

O3 Medya ve Dass Yapım imzasıyla ekranlara gelecek Aşk ve Gözyaşı, merakla beklenen tanıtımlarının ardından izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hande Erçel ve Barış Arduç ise bu projeyle üçüncü kez bir araya gelirken Aşk ve Gözyaşı yayın tarihi, günü ve konusu merak ediliyor.

AŞK VE GÖZYAŞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni sezona damga vurması beklenen Aşk ve Gözyaşı dizisi, 19 Eylül 2025 Cuma akşamı Atv ekranlarında ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Yapımcı şirketten yapılan açıklama sonrasında tarih netleşirken dizinin sosyal medyadaki tanıtım videoları merak uyandırdı.

Hande Erçel’in “Meyra” ve Barış Arduç’un “Selim” karakteriyle yer aldığı yapım, İstanbul’da çekiliyor.

AŞK VE GÖZYAŞI 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İlk bölümde Meyra ve Selim'in peri masalı gibi başlayan hikayesi ekrana taşınacak. Ancak kısa sürede evliliklerindeki çatlaklar, izleyici dramatik bir hikayenin içine çekecek. Selim'in sevgisizliğe sürüklenen tavrı, Meyra'nın aldığı şok edici haberle başka bir boyuta taşınır. Meyra'nın beyninde tümör olduğu açıklaması, çiftin hayatındaki dengeleri alt üst ederken itirafın ardından Selim'in vereceği karar izleyiciyi şaşırtacak.

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU

Ölümcül bir hastalık haberi altüst olan bir evliliği ikinci bir şans arayışına iter. Peri masalı gibi başlayan Meyra ve Selim'in hikayesi zamanla sevgisiz bir evliliğe dönüşür. Boşanma kararı alan Selim ise Meyra'nın hastalığıyla sarsılır.