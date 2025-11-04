Kilisede istismar skandalı! Fransız rahip suçlandı

İngiltere’de üç yıl önce yayımlanan bir rapor, 3 binden fazla çocuğun kiliselerde cinsel istismara uğradığını ortaya koymuştu. Şimdi benzer bir skandal bu kez Fas’ta patlak verdi.

Fransız rahip Antoine Exelmans, reşit olmayan mülteci çocuklara istismarda bulunmakla suçlandı. Katolik Başpiskoposu Cristobal Lopez Romero, olayın ardından kilise içinde gerekli prosedürlerin başlatıldığını ve yetkililerle iş birliği yapıldığını açıkladı.

"KİLİSE PROSEDÜRLERİ BAŞLATILDI"

Romero, “Olaylar bizim dikkatimizi çeker çekmez kilise kuralları gereği gerekli prosedürleri başlattık ve soruşturma sonuçlarını paylaşarak yetkililerle tam iş birliği içinde çalıştık” dedi.

Fas haber sitesi Enass, rahip Antoine Exelmans’ın en az dört yıl boyunca Kazablanka’da göçmen ve mülteci çocukları hedef alan bir “cinsel istismar sistemi” yürüttüğünü yazdı.

"KURBANLAR GİNE VE KAMERUN'DAN"

Enass’ın haberine göre, olayla ilgili geçen yıl Mayıs ayında şikayet dilekçesi verildi. Davada çoğu Gine’den olmak üzere altı kurban ve bir Kamerunlu mağdur yer alıyor.

Başpiskopos Romero, kilisenin yalnızca bir kurbanın davasından haberdar olduğunu belirtti. Exelmans’ın şu anda Fransa’da ev hapsinde olduğu açıklandı.

"KİLİSE UYARILMIŞTI"

Romero, kilisenin Temmuz 2024’te Exelmans’ın “uygunsuz davranışları” hakkında uyarıldığını söyledi.

Eylül ayında, cinsel saldırı suçundan Fransa’da mahkûm edilen başka bir rahip Yves Grosjean’ın mağdurları, Dijon ve Rabat piskoposluklarını “sessizlikle suçlamış” ve kilise yönetiminde şeffaflık eksikliği olduğunu öne sürmüştü.