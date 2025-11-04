Irak’tan tarihi karar! Artık yakıt ithal etmeyecek

Irak hükümeti, benzin, motorin ve gazyağı üretiminde kendi kendine yeterliliğe ulaşılmasıyla birlikte yakıt ithalatını resmen durdurdu. B

Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin ofisinden Petrol Bakanlığı’na gönderilen yazıda, yeni rafinerilerin devreye girmesiyle ülkenin iç tüketim seviyesini aştığı ve ithalata gerek kalmadığı açıklandı.

Yazıda, “Son üç yılda yürütülen çalışmaların ardından yeni petrol rafinerilerinin faaliyete geçmesiyle üretim iç talebin üzerine çıktı. Başbakan, bu ürünlerin ithalatının durdurulması talimatını vermiştir” ifadesi yer aldı.

FAZLA ÜRETİM İHRACATA YÖNLENDİRİLECEK

Açıklamaya göre, iç tüketim sabit tutulacak ve üretilen fazla yakıt ihraç edilecek.

Irak Başbakanı Sudani, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, ülkenin yakıt ithalatını durdurarak devlet bütçesine yılda yaklaşık 10 milyar dolar tasarruf sağlamayı hedeflediklerini paylaşmıştı.

BAİJİ RAFİNERİSİ YENİDEN FAALİYETTE

Irak’ın kuzeyindeki Baiji Rafinerisi, IŞİD saldırılarında ağır hasar görmesinin ardından yeniden inşa edildi. Günlük yaklaşık 380 bin varil üretim kapasitesine sahip tesis, ülkenin enerji bağımsızlığında önemli rol oynuyor.

Sudani yönetimi, 2030’a kadar rafine edilmiş petrol ürünlerinin üretim oranını ham petrol üretiminin yüzde 40’ına çıkarmayı hedefliyor.