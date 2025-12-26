Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde Hayriye karakterine hayat veren usta oyuncu Güven Hokna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kısa sürede gündem oldu.

Son yıllarda özellikle sosyal medya platformlarında yaygınlaşan filtreli fotoğraf paylaşımlarına bir yenisi de Güven Hokna’dan geldi.

“TADIMIZ KAÇTI HAYRİYE HANIM”

Oyuncunun filtre kullanarak paylaştığı fotoğraf, takipçileri ve dizinin hayranları arasında şaşkınlığa neden oldu. Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı, fotoğrafı ekran görüntüsü alarak sosyal medya platformlarında esprili yorumlarla paylaştı.

Yaprak Dökümü dizisinin hafızalara kazınan repliklerine gönderme yapılan paylaşımlar dikkat çekti. Kullanıcılar “Aman Ali Rıza Bey filtreyi bırakmayalım” , “Tadımız kaçtı Hayriye Hanım” gibi yorumlar yaptı.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Uzun süre Hayriye karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan Güven Hokna’nın bu paylaşımı, kısa sürede yüksek etkileşim alarak sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi.

Güven Hokna'dan filtreli fotoğraf! "Tadımız kaçtı Hayriye Hanım" yorumları gecikmedi





