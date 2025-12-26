Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da başkan Murat Özkaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Bugün yapılan operasyonda, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 14'ü futbolcu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor, bahis soruşturmasından en fazla etkilenen kulüpler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay 'müsabaka sonucunu etkileme' iddiasıyla mahkemeye sevk edilen Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya tutuklanmıştı.

Murat Özkaya

Yeni dalgada aralarında Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'un da bulunduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararının duyurulduğu basın açıklamasında, 29 şüpheli arasında Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın da bulunduğu ortaya çıktı.

Fatih Kulaksız

Haberle İlgili Daha Fazlası