Norveç’te TikTok çetesi dehşeti! Çocuklara bombalı saldırı yaptırdılar

Norveç’te göçmen kökenli çocuklar, entegrasyon sorunları nedeniyle çetelerin hedefi haline geldi. Ülke genelinde art arda yaşanan saldırılarda, yaşları 12 ile 15 arasında değişen çocukların el bombalarıyla suç örgütleri adına eylem yaptıkları ortaya çıktı.

EL BOMBALI SALDIRILARDA ÇOCUKLAR KULLANILDI

Oslo’nun Bislett semtinde eylül ayında bir manikür salonunun önünde patlayan el bombaları, ülkeyi ayağa kaldırmıştı. Soruşturmada, saldırıyla 13 yaşındaki iki çocuğun bağlantılı olduğu tespit edildi. Polis, çocuklara kaçak patlayıcıların sağlandığını ve eylem karşılığında 30 bin kron (yaklaşık 2 bin sterlin) ödendiğini açıkladı.

Kısa süre sonra Sarpsborg ve Strommen kentlerinde benzer saldırılar yaşandı. Bu olaylarda da 12 ila 15 yaş arası çocukların yer aldığı belirlendi.

Yetkililer, çocukların TikTok üzerinden çetelerle temasa geçtiğini ifşa oldu.

İRAN BAĞLANTILI FOXTROT AĞI ÖNE ÇIKTI

Norveç polisi, saldırıların arkasında İsveç merkezli Foxtrot adlı suç örgütünün bulunduğunu düşünüyor.

Örgütün lideri Rawa Majid’in, “Kürt Tilkisi” olarak bilindiği ve İran rejiminin koruması altında yaşadığı iddia edildi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İ"ran’ın uluslararası suç ağlarını pervasızca kullanması, Avrupa’da toplum güvenliğini tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

Foxtrot’un Avrupa genelinde uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç faaliyetlerinde aktif olduğu, İngiltere’nin örgütle bağlantılı isimlere yaptırım uyguladığı biliniyor.

ÇOCUKLAR YASAL BOŞLUKTAN YARARLANILARAK KULLANILDI

Norveç yasalarına göre 15 yaşın altındaki çocuklar cezai sorumluluk taşımıyor.

VG gazetesine göre, Bislett saldırısına karıştığı iddia edilen 13 yaşındaki çocuklardan biri, ailesinden gördüğü şiddet nedeniyle çocuk esirgeme kurumunda kalıyordu.

ENTEGRASYON BAŞARISIZ OLDU

Muhalefet milletvekili Mahmud Farahmand, “Bu çocukların çoğu göçmen kökenli. Hükümet durumu görmezden geldi” dedi.

Toplum destek grubundan Lars Norbom ise, "Kültürel farklılıklar kadar, göçmenleri entegre etmede de ciddi sorunlar yaşıyoruz" diye konuştu

NORVEÇ POLİSİ ALARMDA

Norveç polisi, çocukların sosyal medya platformlarında kolayca hedef alınabildiğini belirtti. Telegram ve TikTok gibi uygulamalarda reşit olmayanların, para karşılığı el bombası veya ateşli silahlarla eylem yapmaya teşvik edildiği açıklandı.