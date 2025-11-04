Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
THY, Alman ortağını satın mı alıyor? Avrupa basınında büyük iddia

Dış Haberler

İtalyan basını, Türk Hava Yolları’nın yeni bir stratejik hamleye hazırlandığını yazdı. Corriere della Sera’ya göre THY, Alman ortağı Lufthansa’nın elindeki SunExpress hisselerini devralarak havayolunun tam kontrolünü Türkiye’ye taşımak istiyor.

Türk Hava Yolları, 2024’te rekor kıran SunExpress’in tamamını alarak büyüme stratejisini bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

İtalyan Corriere della Sera gazetesi, THY’nin ortak girişim ortağı Lufthansa’nın elindeki yüzde 50’lik hisseleri devralmak için 1,25 milyar dolarlık teklif hazırlığında olduğunu yazdı.

Habere göre Türk Hava Yolları, SunExpress’te tam kontrolü sağlayarak markayı küresel ölçekte genişletmeyi hedefliyor. Ancak Alman tarafının, şirketin yüksek kârlılığı nedeniyle satışa sıcak bakmadığı iddia edildi.

Gazete, “THY, Lufthansa’nın hisselerini devralarak SunExpress’i tamamen Türk markası haline getirmek istiyor. Almanlar ise hızla büyüyen şirketin geleceğine güvenerek hisseyi koruma eğiliminde” değerlendirmesini yaptı.

THY’den sürpriz hamle! SunExpress’in tamamı Türkiye’ye mi geçiyor? - 1. Resim

2,5 MİLYAR DOLARLIK DEV ORTAKLIK

2024 yılında 2,2 milyar dolar gelir ve 164 milyon dolar net kar elde eden SunExpress’in toplam değeri 2,5 milyar dolar civarında.

Corriere, Türk Hava Yolları’nın Lufthansa’ya en az 1,25 milyar dolar ödemesi gerekebileceğini, ancak resmi bir teklifin henüz sunulmadığını yazdı.

Türk kaynaklara dayandırılan haberde, taraflar arasında "birkaç kez görüşme yapıldığı" ancak Almanların satış fikrine karşı çıktığı aktarıldı. 

Lufthansa konuya ilişkin yorum yapmadı, Türk Hava Yolları ise soruları cevpsız bıraktı.

TÜRKİYE, HAVACILIKTA BÖLGESEL MERKEZ OLMA HEDEFİNDE

Gazeteye konuşan kaynaklara göre Türk Hava Yolları, SunExpress’i mevcut yapısına entegre ederek Avrupa ile Orta Doğu arasındaki uçuş ağını genişletmek istiyor.

Şirketin ayrıca AJet iştirakini güçlendirmeyi ve Suriye hava sahasının yeniden açılmasıyla doğacak yeni güzergâh fırsatlarını değerlendirmeyi planladığı öne sürüldü.

Corriere, Türk Hava Yolları’nın İspanyol Air Europa’ya yaptığı 300 milyon euroluk yatırım hatırlatılarak, “Türk Hava Yolları, Avrupa’nın havacılık devleriyle aynı ligde rekabet ediyor” dedi.

THY’den sürpriz hamle! SunExpress’in tamamı Türkiye’ye mi geçiyor? - 2. Resim

İSPANYA'DA YENİ HAMLE

Haberde ayrıca, Türk Hava Yolları’nın Avrupa’daki yatırımlarını genişletme planlarına da yer verildi:

"Türk Hava Yolları, diğer havayollarına daha fazla yatırım yapmaya çalıştığı bir dönemde, İspanyol Air Europa ile yaptığı gibi — Güney Amerika uçuşlarında çok güçlü, havayolunun yüzde 26’sı için 300 milyon euroluk bir çek yazmaya hazırlanıyor. Havayolunun hissedarları arasında yüzde 20 paya sahip IAG (British Airways’in ana şirketi) bulunuyor. Türk Hava Yolları’nın Air Europa’ya girişi, ilgilenen Lufthansa’nın zararına gerçekleşiyor"

