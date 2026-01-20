UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının son virajına girilirken, 7. hafta karşılaşmaları futbolseverlerin odağında. Avrupa futbolunun en köklü kulüplerinden Real Madrid, bu hafta sahasında Fransa temsilcisi Monaco’yu ağırlayacak. Real Madrid-Monaco maçı hangi kanalda, canlı nerede izlenir merak edilirken Santiago Bernabeu’da oynanacak kritik mücadelede gözler milli yıldız Arda Güler’e çevirmiş durumda.

Real Madrid-Monaco maçı hangi kanalda, canlı nerede izlenir soruları gündemde. Geride kalan 6 haftalık süreçte Real Madrid, topladığı 12 puanla sıralamada 7. basamakta yer alıyor. İspanyol devi, sahasında oynayacağı karşılaşmayı kazanarak üst sıralardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Monaco ise 9 puanla 19. sırada bulunurken zorlu deplasmandan alacağı puanla iddiasını son haftaya taşımak istiyor. İşte Real Madrid-Monaco canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11 maç kadrosu...

REAL MADRID-MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta kapsamında oynanacak Real Madrid-Monaco karşılaşması TRT Tabii platformu üzerinden yayınlanacak.

REAL MADRID-MONACO MAÇI CANLI NEREDE İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, Real Madrid-Monaco maçını TRT Tabii uygulaması ve internet sitesi üzerinden takip edebilecek. Yayın şifreli olarak gerçekleştirilecek.

REAL MADRID-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Monaco, 20 Ocak 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid kadrosunda yer alan Arda Güler, Monaco maçı kamp kadrosuna dahil edildi. Genç yıldızın ilk 11’de başlayıp başlamayacağı teknik heyetin maç planına göre netlik kazanacak. Arda Güler’in karşılaşmada süre alması ihtimaller dahilinde.

REAL MADRID-MONACO MUHTEMEL 11

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Fran Garcia, Camavinga, Tchouameni, Bellingham, Gonzalo Garcia, Mbappe, Vinicius Junior

Monaco: Köhn, Vanderson, Kehrer, Dier, Caio Henrique, Zakaria, Teze, Akliouche, Golovin, Biereth, Balogun

