UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kritik bir viraja giren Galatasaray’da Atletico Madrid karşılaşması öncesi en çok merak edilen konuların başında Wilfried Singo’nun durumu oldu. ''Singo Atletico Madrid maçında oynayacak mı?'' sorgulanırken Okan Buruk'un ilk 11'i de şekillenmeye başladı. İşte Galatasaray-Atletico Madrid maç kadrosu ve Singo'nun kadrodaki son durumu...

Singo Atletico Madrid maçında oynayacak mı büyük bir merakla bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekipte yaklaşık üç aydır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Fildişili savunmacının 21 Ocak akşamında oynanacak önemli mücadelede forma giyip giyemeyeceği araştırılıyor. İşte Galatasaray-Atletico Madrid maç kadrosu, eksikler ve muhtemel ilk 11...

Singo Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Okan Burukun ilk 11i merakla bekleniyor

SİNGO ATLETICO MADRID MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’da uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Wilfried Singo’nun Atletico Madrid karşısındaki durumu netleşmedi. Tendon kaynaklı sakatlığını büyük ölçüde atlatan Fildişili savunmacı için son karar, kulüp doktoru Yener İnce’nin hazırlayacağı rapor sonrası verilecek.

Teknik direktör Okan Buruk ve sağlık heyeti, yüksek risk nedeniyle temkinli davranıyor. Singo’nun maç kadrosuna alınıp alınmayacağı son antrenmanın ardından belli olacak.

Singo Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Okan Burukun ilk 11i merakla bekleniyor

GALATASARAY ATLETICO MADRID MAÇ KADROSU

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesi öncesi Atletico Madrid’in İstanbul kamp kadrosu açıklandı. Diego Simeone yönetimindeki İspanyol ekibinin listesinde:Juan Musso – Jose Maria Gimenez – Ruggeri – Johnny – Koke – Antoine Griezmann – Barrios – Alexander Sörloth – Alex Baena – Almada – Jan Oblak – Marcos Llorente – Nahuel Molina – Hancko – Marc Pubill – Julian Alvarez – Giuliano – Nico – Le Normand – Taufik Seidou – Rayane – Esquivel – Julio Diaz – Iker Luque isimleri yer aldı.

Singo Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Okan Burukun ilk 11i merakla bekleniyor

Galatasaray cephesinde ise Gabriel Sara ve Arda Ünyay sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmuyor. Kazımcan Karataş, UEFA listesinde yer almadığı için forma giyemeyecek. Singo’nun durumu ise maç saatine kadar belirsizliğini koruyor.

Singo Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Okan Burukun ilk 11i merakla bekleniyor

GALATASARAY ATLETICO MADRID MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen



Atletico Madrid: Jan Oblak, Nahuel Molina, Jose Maria Gimenez, Hancko, Ruggeri, Koke, Barrios, Marcos Llorente, Alex Baena, Julian Alvarez, Alexander Sörloth

Singo Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Okan Burukun ilk 11i merakla bekleniyor

GALATASARAY ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta kapsamında oynanacak Galatasaray Atletico Madrid karşılaşması 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45’te RAMS Park’ta başlayacak.

Singo Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Okan Burukun ilk 11i merakla bekleniyor

GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Atletico Madrid arasında oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi mücadelesi Türkiye’de Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası