Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları sonrası, Yener İnce'ye 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Kararın ardından açıklama yapan İnce, geçmişte sponsor platformunda yaptığı sınırlı işlemler nedeniyle verilen cezaya itiraz etmeyeceğini ve adaletin herkese eşit uygulanması gerektiğine inandığını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) daha önce futbolda bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde "Fizyoterapist, Psikolojik Performans Danışmanı, Masör, Malzemeci, Tercüman, Doktor ve Beslenme Uzmanı" olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen 510 kişinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiğini açıklamıştı.

Yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe kulüp tercümanı Saruhan Karaman'a 6 ay, Galatasaray kulüp dokturu Yener İnce'ye ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Galatasaray kulüp dokturu Yener İnce'ye 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi

YENER İNCE'DEN AÇIKLAMA

PFDK kararlarının ardından Yener İnce, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklama şu şekilde:

Takım doktoru olarak meslek hayatım boyunca görevimi daima etik ilkelere bağlı kalarak ve sorumluluk bilinciyle yerine getirdim. Yaklaşık 3–4 yıl önce, o dönem kulüp sponsorumuz olan şirket platformunda ve yasal zeminde açılmış bir hesap üzerinden son derece sınırlı ve münferit birkaç işlem yapılmıştır. O dönemde bunun bir ihlal teşkil edebileceğini bilmediğimi özellikle belirtmek isterim. Bildiğiniz üzere bu konu federasyonun disiplin sürecine ilişkin bir husustur. Bu nedenle konunun kamuoyuna doğru ve sağlıklı şekilde aktarılması büyük önem taşımaktadır. Kişiliğimin ve değer anlayışımın temelinde, adaletin herkese eşit şekilde uygulanması gerektiği inancı vardır. Bu sebeple verilen karara itiraz etmeyeceğim. Adaletin futbolun tüm paydaşlarına eşit, tutarlı ve tereddütsüz biçimde uygulanacağına olan inancımı muhafaza ediyorum.

Haberle İlgili Daha Fazlası