Dünya genelinde elektrikli araç (EV) satışları rekor kırmaya devam ederken, yayımlanan bir rapor, sektörün geleceği ile ilgili bir krizin yaklaştığı uyarısında bulunuyor. 2028 yılı itibarıyla küresel lityum arzında ciddi bir kıtlık başlayabilir.

Elektrikli araçlara yönelik hızlı artış küresel lityum piyasasında baskı oluşturuyor. Enerji ve emtia araştırma şirketi Wood Mackenzie’nin raporuna göre, dünyanın temiz enerji hedeflerine ulaşma hızı, lityum ihtiyacını doğrudan etkiliyor. Eğer dünya "Net Sıfır" senaryosunu takip ederse, lityum talebinin 2050 yılına kadar 13,2 milyon tona ulaşabileceği öngörülüyor.

Bu senaryoda, arz açığının ortaya çıkacağı kritik yıl ise 2028 olarak işaret ediliyor. Mevcut maden yatırımları ve üretim kapasitesinin, beklenen bu devasa talebi karşılamakta çok yetersiz kalacağı vurgulanıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR BAŞROLDE

Lityum talebindeki bu patlamanın en büyük sorumlusu otomotiv sektörü. Rapora göre, lityum talebinin yüzde 72 ile yüzde 80'i doğrudan elektrikli araç bataryalarından kaynaklanıyor. 2040 yılına gelindiğinde, küresel araç satışlarının yüzde 75'inin (Net Sıfır senaryosunda ise yüzde 95'inin) elektrikli olması bekleniyor. Sadece araçlar değil, yenilenebilir enerji depolama sistemleri (ESS) de lityum talebini her yıl yüzde 6-7 oranında artırıyor.

GERİ DÖNÜŞÜM KURTARICI OLABİLİR Mİ?

Pek çok uzman batarya geri dönüşümünün çözüm olduğunu düşünse de Wood Mackenzie bu konuda temkinli. Geri dönüşüm kapasitesinin her yıl yüzde 13-16 oranında büyümesi beklense de, mevcut bataryaların kullanım ömrünü tamamlayıp geri dönüşüme girmesi 2040’lı yılları bulacak. Bu da 2028'de başlayacak olan arz krizini önlemek için geri dönüşümün "geç kalacağı" anlamına geliyor.

ÇÖZÜMÜN BEDELİ: 276 MİLYAR DOLAR

Uzmanlar, lityum krizinden kaçınmak için devasa bir yatırım seferberliği gerektiğini belirtiyor. Arz açığını kapatmak için gereken toplam yatırım miktarının, senaryolara göre 100 milyar ile 276 milyar dolar arasında değişeceği tahmin ediliyor. Yatırımın en yoğun olması gereken dönem ise 2030-2034 yılları arası olarak belirlendi.

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Lityum arzında beklenen daralma, otomotiv devlerini ve batarya üreticilerini alternatif kimyalara yönlendiriyor. 2026 itibarıyla piyasadaki en güçlü alternatifler ve sundukları avantajlar şöyle:

1. Sodyum-İyon (Na-ion) Piller:

Lityumun en dişli rakibi olarak görülen sodyum-iyon teknolojisi, 2026 itibarıyla seri üretim bantlarına inmeye başladı.

Avantajı: Sodyum, lityuma göre doğada 300 kat daha fazla bulunur ve deniz suyundan elde edilebilir. Maliyeti lityum pillerden %30-40 daha düşüktür.

Performans: -40°C gibi dondurucu soğuklarda bile kapasitesinin %90'ını koruyabilir (Lityum piller bu sıcaklıkta %60 kayba uğrayabilir).

Enerji yoğunluğu lityuma göre biraz daha düşük olduğu için (160-220 Wh/kg), başlangıçta şehir içi küçük araçlarda ve ev tipi enerji depolama sistemlerinde tercih ediliyor.

2. Katı Hal (Solid-State) Piller:

Lityum iyon pillerin içindeki yanıcı sıvı elektroliti katı bir maddeyle değiştiren bu teknoloji, batarya dünyasının "premium" çözümü.

Avantajı: Patlama veya yanma riski neredeyse sıfırdır. Aynı hacimde 2 kat daha fazla enerji depolayabilir (400-500 Wh/kg hedefi).

Şarj Hızı: %10'dan %80 doluluğa sadece 10-15 dakikada ulaşabilir.

BYD, Toyota ve GAC gibi devler 2026-2027 yıllarında küçük ölçekli üretim ve prototip araç teslimatlarına başlamayı planlıyor. Ancak maliyetler şu an için sıvı pillerin 4-6 katı seviyesinde.

3. LFP (Lityum Demir Fosfat):

Lityum kullansa da nikel ve kobalt gibi pahalı metalleri içermez.

Avantajı: 2026 itibarıyla küresel EV pazarının yarısından fazlasını domine ediyor. Çok güvenli ve 10 yıldan fazla (5000+ döngü) ömür sunuyor.

Tesla Model 3 ve BYD modellerinin çoğunda standart hale geldi. Fiyat-performans dengesi en iyi olan teknoloji.

TOGG NMC BATARYA KULLANIYOR

Nikel manganez kobalt (NMC) piller, lityum iyon piller ailesine ait. Yüksek enerji yoğunluğu ve uzun çevrim ömrü sunan bu piller, elektrikli araçlar (EV) ve taşınabilir cihazlarda kullanıyor. Yerli otomobil markası Togg da, batarya teknolojisinde şu an için piyasanın performans lideri olan NMC (Nikel-Mangan-Kobalt) kimyasını kullanıyor. Togg, yüksek enerji yoğunluğuna sahip NMC 811’i (%80 Nikel, %10 Manganez, %10 Kobalt) hücrelerini tercih ediyor.

Togg modellerinde kullanılan bataryalar, Çinli batarya devi Farasis Energy ile Togg’un ortak girişimi olan Siro (Silk Road Clean Energy Storage Solutions) tarafından üretiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası