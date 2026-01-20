“Çocuklar Duymasın” dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ve uzun yıllardır televizyon ekranlarında yer alan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, İstanbul’un en prestijli semtlerinden biri olan Bebek’teki deniz manzaralı dairesini sattı. Altuğ’un lüks konutunun 2,5 milyon dolara (yaklaşık 108 milyon TL) alıcı bulduğu öğrenildi.

Oyuncu Pınar Altuğ’un Boğaz manzarasına sahip olan dairesi kısa süre önce satışa çıkarıldı ve yoğun ilgi gördü. Kısa sürede el değiştiren konutun satış bedelinin, güncel döviz kuru üzerinden yaklaşık 108 milyon TL’ye karşılık geldiği belirtildi. Altuğ’un bu satışla birlikte önemli bir gayrimenkul gelirine imza attığı öğrenildi.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

Son yıllarda İstanbul’da özellikle Bebek, Arnavutköy ve Etiler hattında lüks konut fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Yabancı yatırımcıların da ilgisini çeken bu bölgelerde, Boğaz manzaralı daireler rekor bedellerle el değiştiriyor. Pınar Altuğ’un sattığı dairenin de, semtte gerçekleştirilen en yüksek bedelli konut satışları arasında yer aldığı belirtiliyor.

Öte yandan ünlü oyuncunun, satış sonrası yeni bir yatırım planı yapıp yapmadığı ya da farklı bir bölgede konut alıp almayacağına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Altuğ cephesinden konuyla ilgili resmi bir değerlendirme gelmezken, satış haberi magazin ve emlak dünyasında geniş yankı uyandırdı.

