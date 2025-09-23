Ünlü oyuncu dava açtı! “Pınar Altuğ öldü” haberlerine mahkeme freni

"Çocuklar Duymasın" dizisinde oynadığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ hakkında son günlerde ortaya atılan ‘öldü’ iddiaları sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Arama motorlarında ise 'Pınar Altuğ öldü mü?' sorusu hızla en çok merak edilen konular arasına girmişti.

“ALDIĞIM TELEFONLARIN HADDİ HESABI YOK”

Hakkında çıkan asılsız haberleri yalanlayarak Instagram hesabından şu açıklamayı yapmıştı: “TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası, benim bir trafik kazası sonucu hayatımı kaybettiğime dair kurgulu bir haber yapmış. Ailem, eşim, dostum, sevenlerim… Dünden beri aldığım telefonların haddi hesabı yok. Haklarında gereken hukuki işlemleri başlatacağız. Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım.”

“ÖLDÜ” YALANINI MAHKEMEYE TAŞIDI

Ünlü oyuncu bu haberlere karşı çareyi tedbir almakta buldu. Çıkan haberlere karşı dava açan Pınar Altuğ, son durumu paylaştı.

Altuğ dava açtığını, erişim ve yorum yasağı getirildiğini, tazminatın ise ihtiyaç sahiplerine bağışlanacağını belirtti. Ünlü isim açıklamasında “Şu anda erişim yasağı geldi hepsine. Hiçbir yerde haberi göremezsiniz. Yorum yasağı geldi. Şimdi tazminatı gelecek. Çok güzel olacak. O gelen parayı da ihtiyacı olan birine yollarız elbette” ifadelerine yer verdi.