"Öldü" haberlerini görünce çok sinirlendi! Pınar Altuğ mahkemenin yolunu tuttu

Pınar Altuğ hakkında sosyal medyada yayılan “trafik kazasında hayatını kaybetti” iddiaları gündeme geldi. Altuğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla haberlerin asılsız olduğunu belirterek, hukuki yollara başvuracağını açıklamıştı.

Instagram hesabından hikaye paylaşan Altuğ, şu ifadeleri kullanmıştı:

"TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası amaçlarının ne olduğunu bilmediğim bir sayfa benim bir trafik kazası sonucu hayatımı kaybettiğime dair baya kurgulu haber yapmış. Ailem, eşim, dostum, sevenlerim... Dünden beri aldığım telefonların haddi hesabı yok. Haklarında gereken hukuki işlemi başlatacağımızdan hiç endişeleri olmasın. Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım."

PINAR ALTUĞ DAVA AÇTIĞINI DUYURDU

Altuğ, son olarak çıkan asılsız haberlere resmi olarak dava açtığını avukatı aracılığıyla Instagram hesabından paylaştı. Altuğ'un yayınladığı duyuruda şu ifadeler yer aldı: