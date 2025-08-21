"Öldü" haberlerini görünce çok sinirlendi! Pınar Altuğ mahkemenin yolunu tuttu
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyada hakkında çıkan 'kaza yaptı ve hayatını kaybetti' haberleri sonrası çileden çıktı. Altuğ, hukuki yollara başvurduğunu ve resmi dava açtığını duyurdu.
Pınar Altuğ hakkında sosyal medyada yayılan “trafik kazasında hayatını kaybetti” iddiaları gündeme geldi. Altuğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla haberlerin asılsız olduğunu belirterek, hukuki yollara başvuracağını açıklamıştı.
Instagram hesabından hikaye paylaşan Altuğ, şu ifadeleri kullanmıştı:
"TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası amaçlarının ne olduğunu bilmediğim bir sayfa benim bir trafik kazası sonucu hayatımı kaybettiğime dair baya kurgulu haber yapmış. Ailem, eşim, dostum, sevenlerim... Dünden beri aldığım telefonların haddi hesabı yok. Haklarında gereken hukuki işlemi başlatacağımızdan hiç endişeleri olmasın. Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım."
PINAR ALTUĞ DAVA AÇTIĞINI DUYURDU
Altuğ, son olarak çıkan asılsız haberlere resmi olarak dava açtığını avukatı aracılığıyla Instagram hesabından paylaştı. Altuğ'un yayınladığı duyuruda şu ifadeler yer aldı:
"Kamuoyuna Duyurumuzdur! Müvekkilim Pınar Altuğ Atacan'a yönelik, 5651 sayılı Kanun uyarınca; İnternet Yolu ile Hukuka Aykırı Şekilde Kişilik Hakkına Saldırı niteliğinde yapılan gerçek dışı, mesnetsiz ve son derece vicdandan uzak, ahlâka mugayir "trafik kazasında öldüğü" yönündeki haberlere ve sorumlularına ilişkin tarafımızca yasal süreç başlatıldığını, işbu somut olayın cezai ve hukuki kapsamda yargıya intikal ettiğini vekâleten bildirme zaruretimiz hasıl olmuştur. 20.08.2025.''