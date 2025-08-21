Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > "Öldü" haberlerini görünce çok sinirlendi! Pınar Altuğ mahkemenin yolunu tuttu

"Öldü" haberlerini görünce çok sinirlendi! Pınar Altuğ mahkemenin yolunu tuttu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&quot;Öldü&quot; haberlerini görünce çok sinirlendi! Pınar Altuğ mahkemenin yolunu tuttu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyada hakkında çıkan 'kaza yaptı ve hayatını kaybetti' haberleri sonrası çileden çıktı. Altuğ, hukuki yollara başvurduğunu ve resmi dava açtığını duyurdu.

Pınar Altuğ hakkında sosyal medyada yayılan “trafik kazasında hayatını kaybetti” iddiaları gündeme geldi. Altuğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla haberlerin asılsız olduğunu belirterek, hukuki yollara başvuracağını açıklamıştı.

"Öldü" haberlerini görünce çok sinirlendi! Pınar Altuğ mahkemenin yolunu tuttu - 1. Resim

Instagram hesabından hikaye paylaşan Altuğ, şu ifadeleri kullanmıştı:

"TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası amaçlarının ne olduğunu bilmediğim bir sayfa benim bir trafik kazası sonucu hayatımı kaybettiğime dair baya kurgulu haber yapmış. Ailem, eşim, dostum, sevenlerim... Dünden beri aldığım telefonların haddi hesabı yok. Haklarında gereken hukuki işlemi başlatacağımızdan hiç endişeleri olmasın. Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım."

"Öldü" haberlerini görünce çok sinirlendi! Pınar Altuğ mahkemenin yolunu tuttu - 2. Resim

PINAR ALTUĞ DAVA AÇTIĞINI DUYURDU

Altuğ, son olarak çıkan asılsız haberlere resmi olarak dava açtığını avukatı aracılığıyla Instagram hesabından paylaştı. Altuğ'un yayınladığı duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Öldü" haberlerini görünce çok sinirlendi! Pınar Altuğ mahkemenin yolunu tuttu - 3. Resim

"Kamuoyuna Duyurumuzdur! Müvekkilim Pınar Altuğ Atacan'a yönelik, 5651 sayılı Kanun uyarınca; İnternet Yolu ile Hukuka Aykırı Şekilde Kişilik Hakkına Saldırı niteliğinde yapılan gerçek dışı, mesnetsiz ve son derece vicdandan uzak, ahlâka mugayir "trafik kazasında öldüğü" yönündeki haberlere ve sorumlularına ilişkin tarafımızca yasal süreç başlatıldığını, işbu somut olayın cezai ve hukuki kapsamda yargıya intikal ettiğini vekâleten bildirme zaruretimiz hasıl olmuştur. 20.08.2025.''

"Öldü" haberlerini görünce çok sinirlendi! Pınar Altuğ mahkemenin yolunu tuttu - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kocaelispor maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Süper Lig heyecanına günler kaldı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mahkemeden kötü haber! Wanda Nara davayı kazandı, Icardi’nin mal varlığı tehlikede - MagazinWanda Nara davayı kazandı, Icardi’nin mal varlığı tehlikede'Vikings’in yıldızı Moe Dunford Türkiye’de! Cansu Tosun’la başrolü paylaşacak, Artvin detayı dikkat çekti - MagazinBüyük sürpriz! Ünlü oyuncuyla başrolü paylaşacak: Artvin detayı dikkat çektiÜnlü oyuncu Ufuk Bayraktar restoran bastı... Yetmedi para istedi, ekipler harekete geçti! Gözaltına alındı - MagazinMekan bastı o da yetmedi haraç istediÜnlü oyuncu Hazal Subaşı apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu… - MagazinApar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son durum...Bahar Şahin yoğun bakımdaki meslektaşı İbrahim Yıldız’ın sağlık durumunu açıkladı - MagazinDevrilen ağacın altında kalmıştı! Son durumu belli olduInstagram hesabı kapatılan Murat Övüç’ten radikal karar! Yedek hesabından duyurdu, herkesi şaşırttı - MagazinInstagram hesabı kapatılan Murat Övüç’ten radikal karar! Yedek hesabından duyurdu, herkesi şaşırttı
Sonraki Haber Yükleniyor...