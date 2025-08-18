Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Oyuncu Pınar Altuğ hakkında korkutan iddia! Trafik kazası mı geçirdi? Açıklama geldi

Oyuncu Pınar Altuğ hakkında korkutan iddia! Trafik kazası mı geçirdi? Açıklama geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Oyuncu Pınar Altuğ hakkında korkutan iddia! Trafik kazası mı geçirdi? Açıklama geldi
Oyuncu, Trafik Kazası, Ailesi, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ailesiyle tatilin tadını çıkaran Pınar Altuğ, hakkında çıkan ‘öldü’ haberlerine sert tepki gösterdi. Hukuki süreç başlatacağını duyuran ünlü oyuncu, 'Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım' dedi.

Oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında kendisinden dokuz yaş küçük oyuncu Yağmur Atacan ile evlenmişti. Çift, 2009 yılında kızları Su’nun doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Oyuncu Pınar Altuğ hakkında korkutan iddia! Trafik kazası mı geçirdi? Açıklama geldi - 1. Resim

Şimdilerde ailesiyle tatil yapan ünlü oyuncu, hakkında çıkan bir ölüm haberiyle adeta çılgına döndü.

Oyuncu Pınar Altuğ hakkında korkutan iddia! Trafik kazası mı geçirdi? Açıklama geldi - 2. Resim

"HUKUKİ İŞLEM BAŞLATACAĞIM"

TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfasının, kendisinin bir trafik kazasında hayatını kaybettiğine dair kurgulu haber yapmasına tepki gösteren Altuğ, Instagram hesabından açıklama yaptı:

Oyuncu Pınar Altuğ hakkında korkutan iddia! Trafik kazası mı geçirdi? Açıklama geldi - 3. Resim

"TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası amaçlarının ne olduğunu bilmediğim bir sayfa benim bir trafik kazası sonucu hayatımı kaybettiğime dair baya kurgulu haber yapmış. Ailem, eşim, dostum, sevenlerim... Dünden beri aldığım telefonların haddi hesabı yok. Haklarında gereken hukuki işlemi başlatacağımızdan hiç endişeleri olmasın. Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İzmirlilere kötü haber! 8 saatlik su kesintisi...Balıkesir Bursa ve İstanbul’da deprem mi oldu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Gönül Dağı' dizisine bomba isim! Ünlü oyuncu kadroda - Magazin'Gönül Dağı' dizisine bomba isim! Ünlü oyuncu kadrodaOyuncu Taner Rumeli evlendi! Müstakbel eşi bakın kim çıktı... - MagazinÜnlü oyuncu evlendi! Müstakbel eşi bakın kim çıktı...Genç oyuncu İbrahim Yıldız kopan dalın altında kaldı! Olay yerinden görüntüler ortaya çıktı - MagazinGenç oyuncu yoğun bakımda! Olay yerinden görüntüler ortaya çıktıSurvivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan trafik kazası geçirdi! Aracı takla atıp yandı - MagazinÜnlü isimden üzen haber geldi! Aracı takla atıp yandı14 yıl sonra İstanbul'da: Limp Bizkit sahneye bomba gibi döndü! - Magazin14 yıl sonra yeniden İstanbul'da konser verdiler!İpek Kıraç ile İnan Kıraç barıştı: Gözyaşlarımıza hakim olamadık! - Magazinİpek Kıraç ile İnan Kıraç barıştı: Gözyaşlarımıza hakim olamadık!
Sonraki Haber Yükleniyor...