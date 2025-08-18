Oyuncu Pınar Altuğ hakkında korkutan iddia! Trafik kazası mı geçirdi? Açıklama geldi

Oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında kendisinden dokuz yaş küçük oyuncu Yağmur Atacan ile evlenmişti. Çift, 2009 yılında kızları Su’nun doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Şimdilerde ailesiyle tatil yapan ünlü oyuncu, hakkında çıkan bir ölüm haberiyle adeta çılgına döndü.

"HUKUKİ İŞLEM BAŞLATACAĞIM"

TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfasının, kendisinin bir trafik kazasında hayatını kaybettiğine dair kurgulu haber yapmasına tepki gösteren Altuğ, Instagram hesabından açıklama yaptı: