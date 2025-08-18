Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Oyuncu Taner Rumeli evlendi! Müstakbel eşi bakın kim çıktı...

Taner Rumeli ve Ceyda Âşık, geçtiğimiz gün gerçekleşen kına gecesinin ardından dünyaevine girdi. Çift, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Takipçilerinden ‘Tebrik’ mesajları yağdı.

“İnadına Aşk”, “Baş Belası”, “Sol Yanım” ve “Unutma Beni” dizilerindeki performansıyla tanınan ünlü oyuncu Taner Rumeli, hayatını Ceyda Âşık ile birleştirdi.

Oyuncu Taner Rumeli evlendi! Müstakbel eşi bakın kim çıktı... - 1. Resim

Geçtiğimiz nisan ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift, bu mutlu birlikteliklerini düğünle taçlandırdı.

Oyuncu Taner Rumeli evlendi! Müstakbel eşi bakın kim çıktı... - 2. Resim

ÜNLÜ ÇİFT DÜN AKŞAM DÜNYAEVİNE GİRDİ

Rumeli ve Âşık, düğün öncesinde aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla görkemli bir kına gecesi düzenledi. Dün akşam ise ünlü çift dünyaevine girdi.

Oyuncu Taner Rumeli evlendi! Müstakbel eşi bakın kim çıktı... - 3. Resim

Çiftin düğününden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı. Mutlulukları yüzlerinden okunan Rumeli ve Âşık’ın gönderilerine kısa sürede binlerce beğeni ve “Tebrikler” mesajı yağdı.

Musluğu açtılar, felaketle karşılaştılar! Ülke çalkanıyorCiğerlerimiz böyle yandı! Gelibolu yangınında hasar ortaya çıktı, bir detay şoke etti
