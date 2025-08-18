Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Genç oyuncu İbrahim Yıldız kopan dalın altında kaldı! Olay yerinden görüntüler ortaya çıktı

Genç oyuncu İbrahim Yıldız kopan dalın altında kaldı! Olay yerinden görüntüler ortaya çıktı

Güncelleme:
Magazin Haberleri

‘Duy Beni’ ve ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ dizilerinden tanınan oyuncu İbrahim Yıldız, İstanbul Kartal’da devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralandı. Kuvvetli rüzgarda savrulan tabureyi tutmaya çalışan Yıldız’ın, kopan dal parçasının altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Ağustos Cuma günü Orta Mahalle Nur Sokak'ta meydana geldi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağacın dalı koptu.

Genç oyuncu İbrahim Yıldız kopan dalın altında kaldı! Olay yerinden görüntüler ortaya çıktı - 1. Resim

Bu sırada yoldan geçen genç oyuncu İbrahim Yıldız, sürüklenen tabureyi tutmak isterken kopan dalın altında kaldı.

Genç oyuncu İbrahim Yıldız kopan dalın altında kaldı! Olay yerinden görüntüler ortaya çıktı - 2. Resim

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Genç oyuncu İbrahim Yıldız kopan dalın altında kaldı! Olay yerinden görüntüler ortaya çıktı - 3. Resim

Yoğun bakıma alınan genç oyuncunun komada olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Genç oyuncu İbrahim Yıldız kopan dalın altında kaldı! Olay yerinden görüntüler ortaya çıktı - 4. Resim

Talihsiz oyuncunun rüzgar nedeniyle uçan tabureyi tutmak istediği ve o esnada kopan dalın altında kaldığı görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

