Genç oyuncu İbrahim Yıldız kopan dalın altında kaldı! Olay yerinden görüntüler ortaya çıktı
‘Duy Beni’ ve ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ dizilerinden tanınan oyuncu İbrahim Yıldız, İstanbul Kartal’da devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralandı. Kuvvetli rüzgarda savrulan tabureyi tutmaya çalışan Yıldız’ın, kopan dal parçasının altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 15 Ağustos Cuma günü Orta Mahalle Nur Sokak'ta meydana geldi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağacın dalı koptu.
Bu sırada yoldan geçen genç oyuncu İbrahim Yıldız, sürüklenen tabureyi tutmak isterken kopan dalın altında kaldı.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yoğun bakıma alınan genç oyuncunun komada olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Talihsiz oyuncunun rüzgar nedeniyle uçan tabureyi tutmak istediği ve o esnada kopan dalın altında kaldığı görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
