Duy Beni oyuncusu İbrahim Yıldız’ın üzerine ağaç devrildi! Komadaki genç isimden haber var

Genç oyuncu İbrahim Yıldız’dan gelen haber sevenlerini kahretti. İstanbul Kartal’da şiddetli rüzgar sonucu devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanan oyuncunun durumunun kritik olduğu ortaya çıktı.

ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Kartal’ın Soğanlık Orta Mahallesi Nur Sokak’ta, şiddetli rüzgâr nedeniyle devrilen bir ağaç, 20’li yaşlarda bir gencin üzerine düştü. Olay yerindekilerin müdahalesiyle kurtarılan genç, ağır yaralı bir şekilde ambulansla hastaneye sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Kartal Son Dakika'da yer alan habere göre; yaşananların ardından başına korkunç kaza gelen kişinin oyuncu İbrahim Yıldız olduğu ortaya çıktı. Yıldız’ın sağlık durumunun kritik olduğu bilgisi edinildi.

SOLUNUMU CİHAZLA SAĞLANIYOR

Genç ismin hastanede yoğun bakıma alındığı, Glasgow Koma Skoru'nun (GKS) 3 olduğu bildirildi. Bu seviye, bilincin en düşük düzeyde olduğunu gösteriyor. Beyin hasarı bulunan Yıldız'ın solunumu, entübe edilerek cihaz yardımıyla sağlanıyor.