Son zamanların iddialı yapımlarından biri olan "Ben Onun Annesiyim" dizisinin ekran macerasının aniden sonlanma kararı alması, dizinin sadık takipçilerini üzdü. İzleyiciler, "Ben Onun Annesiyim neden final yaptı?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Televizyon dünyasında yeni başlayan birçok dizi büyük umutlarla başlasa da, izleyiciden beklenen ilgili göremeyen yapımlar erken final yapmak durumunda kalabiliyor.

NOW TV'nin yeni sezon dizisi “Ben Onun Annesiyim”, haksız yere cezaevine giren Ayşe’nin (Funda Eryiğit) kızına kavuşma mücadelesini ve bu süreçte yolları kesişen Kemal’in (Caner Cindoruk) hikayesini konu ediniyor. Ancak dizi beklenildiği gibi gitmedi ve erken final kararı aldı.

Ben Onun Annesiyim neden final yaptı? Erken final kararı izleyicileri şaşırttı

BEN ONUN ANNESİYİM NEDEN FİNAL YAPTI?

Ben Onun Annesiyim" dizi 14 Kasım 2025 Cuma akşamı yayınlanan 4. bölümüyle ekranlara veda etti.

Dizinin erken final yapmasının en önemli nedeni, yeterli ilgiyi görememesi ve düşük reytingler almasıdır.

BEN ONUN ANNESİYİM OYUNCULARI KİM?

Funda Eryiğit

Caner Cindoruk

Zerrin Tekindor

Günay Karacaoğlu

Serhat Özcan

Gürsu Gür

Zeynep Özder

Azra Aksu

Sema Öztürk

