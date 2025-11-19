Anadolu Ajansı (AA) • İstanbul
İstanbul Şile sahilinde havan mermisi bulundu
İstanbul Şile kıyısında, sabah saatlerinde İSTAÇ Kıyı Temizleme ekipleri tarafından bulunan ve havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmatın tespitine yönelik çalışma başlatıldı.
İstanbul Şile'deki Şehit Levent Birben Caddesi'ne kıyısı olan limanda sabah saatlerinde İSTAÇ Kıyı Temizleme ekiplerince patlayıcı maddeye benzeyen bir mühimmat bulundu.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na bağlı Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri (SAS) ile polis ekipleri sevk edildi.
HAVA TOPU OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, havan topu mermisi olduğu değerlendirilen 20 santimetre uzunluğundaki mühimmatın tespitine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR