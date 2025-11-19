Rize'nin Çayeli ilçesinde yamaçtan devrilen serenderin altında kalan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Rize'nin Çayeli İlçesine bağlı Erenler köyünde, yamaçta bulunan bir serender, ahşap parçalarının sökülmesi sırasında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce, serenderin altında kalan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bulundukları yerden çıkartılan 2 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Y.Ş. (65) müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı M.Ş'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

ABDULLAH AYDEMİR

