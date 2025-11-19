Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 5 kulübe ceza verdi. Kocaelispor Başkanı Recep Durul hakkında 2 milyon TL para cezasının yanı sıra 15 gün hak mahrumiyeti cezasına hükmedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ve TFF 1. Lig ekiplerine çeşitli cezalar verdi.

SÜPER LİG EKİPLERİNE PARA CEZASI YAĞDI

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre; PFDK taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle Galatasaray'a 860 bin TL, Kocaelispor'a 650 bin TL, Beşiktaş'a 640 bin TL, Göztepe'ye 160 bin TL para cezası ve Trabzonspor'a ise zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı 220 bin TL uyguladı.

KOCAELİSPOR BAŞKANI RECEP DURUL İÇİN KARAR

Disiplin kurulu, Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a "Futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye" yönelik açıklamaları sebebiyle 15 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 2 milyon TL para cezası verilmesine hükmederken, RAMS Başakşehir yöneticisi Murat Yaman'a da akredite edilmediği alanda bulunması sebebiyle 40 bin TL para cezası verdi.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul bahis soruşturmalarıyla alakalı açıklamalarda bulunmuştu

TFF 1. LİG TAKIMLARINA DA CEZA VERİLDİ

PFDK çeşitli nedenlerden Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a 440 bin TL, Sarıyer'e 220 bin TL, Vanspor'a 27 bin TL, Serikspor'a 27 bin TL ve Esenler Erokspor'a da 27 bin TL ceza verdi.



Kurul tarafından kulüplere verilen cezaların yanı sıra Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin'e 2 müsabakadan men ve 80 bin TL, Sarıyer futbolcusu Muhammet Ali Özbaskıcı'ya 2 müsabakadan men ve 26 bin 700 TL, Sarıyer kulüp görevlisi Serkan Torun'a 1 müsabakadan men ve 40 bin TL, Sivasspor futbolcusu Valon Ethemi'ye 2 müsabakadan men ve 26 bin 700 TL, Erzurumspor FK Antrenörü Ziya Akçeken'e 1 müsabakadan men ve 20 bin TL, Esenler Erokspor futbolcusu Amilton'a 2 müsabakadan men ve 40 bin TL, Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'ye ise 40 bin TL para cezası verildi.

ERENAY KOÇKAN

Haberle İlgili Daha Fazlası