Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynama gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ceza alan 67 hakemin yaptığı itirazları değerlendirdi.

Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası yaptığı açıklama şöyle:

"2. E.2025/651

Klasman Hakemi Abdulsamet Şenoğlu’nun PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/456 - K.2025-2026/524 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

3. E.2025/652

Klasman Hakemi Abdülselam Koçak’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/457 - K.2025-2026/525 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

4. E.2025/653

Klasman Yardımcı Hakemi Adem Mazlum’un PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/454 - K.2025-2026/522 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

5. E.2025/654

Klasman Yardımcı Hakemi Ahmet Emre Demirci’nin PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/460 - K.2025-2026/528 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

6. E.2025/655

Klasman Yardımcı Hakemi Ahmet Kıvanç Kader’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/461 - K.2025-2026/529 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

7. E.2025/656

Klasman Hakemi Ali Emir Yolcu’nun PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/464 - K.2025-2026/532 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

8. E.2025/657

Üst Klasman Yardımcı Hakemi Azem Zorlu’nun PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/471 - K.2025-2026/539 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

9. E.2025/658

Klasman Yardımcı Hakemi Baran Can Durmuş’un PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/473 - K.2025-2026/544 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

10. E.2025/659

Klasman Hakemi Bedirhan Efeakdoğan’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/476 - K.2025-2026/544 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

11. E.2025/660

Klasman Hakemi Berat Osmancıklı’nın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/477 - K.2025-2026/545 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

12. E.2025/661

Klasman Yardımcı Hakemi Batuhan Topçu’nun PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/474 - K.2025-2026/542 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

13. E.2025/662

Klasman Yardımcı Hakemi Berk Tezcan’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/479 - K.2025-2026/547 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

14. E.2025/663

Klasman Hakemi Berkan Çetin’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/480 - K.2025-2026/548 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

15. E.2025/664

Klasman Yardımcı Hakemi Burak Yanardağ’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/483 - K.2025-2026/551 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

16. E.2025/665

Klasman Yardımcı Hakemi Cem Harman’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/484 - K.2025-2026/552 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

17. E.2025/666

Klasman Hakemi Ceyhun Elmas’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/485 - K.2025-2026/553 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

18. E.2025/667

Klasman Yardımcı Hakemi Cihan Ahmet Göre’nin PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/487 - K.2025-2026/555 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

19. E.2025/668

Klasman Yardımcı Hakemi Çağrı Ateş’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/490 - K.2025-2026/558 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

20. E.2025/669

Üst Klasman Hakemi Egemen Artun’un PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/491 - K.2025-2026/559 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

21. E.2025/670

Klasman Yardımcı Hakemi Eray Görgün’ün PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/493 - K.2025-2026/561 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

22. E.2025/671

Klasman Hakemi Eren Gökmen’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/495 - K.2025-2026/563 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

23. E.2025/672

Üst Klasman Yardımcı Hakemi Eren Öksüzler’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/496 - K.2025-2026/564 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

24. E.2025/673

Üst Klasman Yardımcı Hakemi Eyüp Özer’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/498 - K.2025-2026/566 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

25. E.2025/674

Üst Klasman Yardımcı Hakemi Faruk Yağlı’nın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/499 - K.2025-2026/567 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

26. E.2025/675

Klasman Yardımcı Hakemi Fatih Tizci’nin PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/501 - K.2025-2026/569 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

27. E.2025/676

Klasman Yardımcı Hakemi Fatih Yüzbaşı’nın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/500 - K.2025-2026/568 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

28. E.2025/677

Klasman Yardımcı Hakemi Furkan Kocayıldız’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/504 - K.2025-2026/572 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

29. E.2025/678

Klasman Hakemi Göktan Demeli’nin PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/507 - K.2025-2026/575 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

30. E.2025/679

Üst Klasman Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/508 - K.2025-2026/576 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

31. E.2025/680

Klasman Yardımcı Hakemi Hakan Erkan’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/511 - K.2025-2026/579 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

32. E.2025/681

Klasman Yardımcı Hakemi Hakan Tunç’un PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/509 - K.2025-2026/577 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

33. E.2025/682

Klasman Hakemi Hakan Yurtseven’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/510 - K.2025-2026/578 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

34. E.2025/683

Klasman Hakemi Halim Kolancı’nın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/514 - K.2025-2026/582 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

35. E.2025/684

Üst Klasman Yardımcı Hakemi Hasan Erdoğan’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/515 - K.2025-2026/583 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

36. E.2025/685

Klasman Hakemi Hikmet Ayberk Han Tiryaki’nin PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/516 - K.2025-2026/584 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

37. E.2025/686

Klasman Yardımcı Hakemi Hüseyin Sağlık’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/517 - K.2025-2026/585 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

38. E.2025/687

Üst Klasman Yardımcı Hakemi Mehmet Akıncık’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/523 - K.2025-2026/591 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

39. E.2025/688

Üst Klasman Hakemi Mehmet Ali Özer’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/524 - K.2025-2026/592 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

40. E.2025/689

Klasman Yardımcı Hakemi Melih Eser’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/530 - K.2025-2026/598 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

41. E.2025/690

Klasman Yardımcı Hakemi Merdani Mert Çölgeçen’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/533 - K.2025-2026/601 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

42. E.2025/691

Klasman Yardımcı Hakemi Mert Baykal’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/535 - K.2025-2026/603 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

43. E.2025/692

Klasman Yardımcı Hakemi Mert Şahin’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/536 - K.2025-2026/604 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

44. E.2025/693

Klasman Hakemi Mertcan Erölmez’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/538 - K.2025-2026/606 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

45. E.2025/694

Klasman Hakemi Mertcan Tezcan’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/537 - K.2025-2026/605 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

46. E.2025/695

Klasman Hakemi Muhammed Burak Tufan’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/543 - K.2025-2026/611 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

47. E.2025/696

Klasman Yardımcı Hakemi Muhammet Mahmut Delimazı’nın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/548 - K.2025-2026/616 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

48. E.2025/697

Üst Klasman Hakemi Muhammed Selim Özbek’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/545 - K.2025-2026/613 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

49. E.2025/698

Klasman Hakemi Muhammed Seyda Demirel’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/546 - K.2025-2026/614 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

50. E.2025/699

Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Başol Sorgunlu’nun PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/552 - K.2025-2026/620 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

51. E.2025/700

Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Boylu’nun PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/551 - K.2025-2026/619 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

52. E.2025/701

Klasman Hakemi Nurullah Kırbaş’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/559 - K.2025-2026/627 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

53. E.2025/702

Klasman Yardımcı Hakemi Onur Han’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/563 - K.2025-2026/631 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

54. E.2025/703

Klasman Yardımcı Hakemi Onur Tomak’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/564 - K.2025-2026/632 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

55. E.2025/704

Klasman Yardımcı Hakemi Recep Tayyip Keleş’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/574 - K.2025-2026/642 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

56. E.2025/705

Üst Klasman Yardımcı Hakemi Rüştü Muhammed Orcan’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/576 - K.2025-2026/644 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

57. E.2025/706

Klasman Yardımcı Hakemi Sabri Emre Tekin’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/577 - K.2025-2026/645 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

58. E.2025/707

Klasman Yardımcı Hakemi Sadık Eren Ulusoy’un PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/578 - K.2025-2026/646 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

59. E.2025/708

Klasman Hakemi Sait Tuzcu’nun PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/579 - K.2025-2026/647 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

60. E.2025/709

Klasman Yardımcı Hakemi Satılmış Furkan Demir’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/580 - K.2025-2026/648 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

61. E.2025/710

Klasman Hakemi Süleyman Soyutürk’ün PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/587 - K.2025-2026/655 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

62. E.2025/711

Klasman Hakemi Tayfun Güz’ün PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/590 - K.2025-2026/658 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

63. E.2025/712

Klasman Yardımcı Hakemi Tolga Düyüncü’nün PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/591 - K.2025-2026/659 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

64. E.2025/713

Klasman Yardımcı Hakemi Turhan Beyke’nin PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/592 - K.2025-2026/660 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

65. E.2025/714

Klasman Yardımcı Hakemi Ufuk Tatlıcan’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/593 - K.2025-2026/661 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

66. E.2025/715

Klasman Yardımcı Hakemi Umut İkisivri’nin PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/599 - K.2025-2026/667 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

67. E.2025/716

Klasman Hakemi Umut Yalçınkaya’nın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/598 - K.2025-2026/666 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle

68. E.2025/717

Üst Klasman Hakemi Yunus Dursun’un PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/603 - K.2025-2026/671 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle, karar verildi.

