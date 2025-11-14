PFDK, bahis oynayan futbolcuların cezasını açıkladı! Bir kupon 45 gün

Disiplin Kurulu, az oynayana az, çok oynayana çok ceza kesti. ‘Takdir indirimi’ ile en alt sınır olan üç aylık ceza yarıya düşürüldü. G.Saraylı Eren Elmalı’ya 45 gün, Metehan Baltacı’ya 9 ay hak mahrumiyeti cezası verildi…

Bahis skandalında PFDK Süper Lig ve 1. Lig’deki 102 futbolcu için cezaları açıkladı. Futbol Disiplin Talimatnamesinin 57. maddesine göre bahsin cezası üç ay ile on iki ay arasında değişiyor. Disiplin talimatının 13. maddesi ise ‘Takdir indirimi’ hakkını tanıyor. Bu da en alt sınır olan üç aylık cezanın 45 güne düşmesi anlamına geliyor. PFDK bu ‘Takdir indirimi’ ile az oynayanlara az, çok oynayanlara çok ceza kesti. Kurul, ‘Hoş geldin’ bonusuyla 1-5 kupon arası oynayanları ve ayrıca oynama süresi 4,5 yıldan öncesine dayananları ayırıp onlara takdir uyguladı ve 45 gün ceza verdi.

ALT LİGLER SONRA...

Buna göre; yıllar önce bahis oynadığını ancak sonrasında hiç oynamadığını itiraf eden Galatasaraylı millî futbolcu Eren Elmalı’ya 45 gün, daha fazla oynayan Metehan Baltacı’ya ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası kesildi. PFDK, Süper Lig ve 1. Lig’den 102 futbolcuya 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti arasında ceza verdi. Disiplin Kurulu, isimleri adına hesap açıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunan Beşiktaşlı oyuncular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu hakkındaki tedbir kararını tıpkı FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük örneğinde olduğu gibi kaldırmıştı. Alt liglerdeki oyuncuların cezası daha sonra açıklanacak.

KİM NE KADAR CEZA ALDI?

Galatasaray:

Metehan Baltacı: 9 ay

Eren Elmalı: 45 gün

Alanyaspor:

İzzet Çelik: 3 ay

Enes Keskin: 3 ay

Yusuf Özdemir: 9 Ay

Bedirhan Özyurt: 3 ay

Ç. Rizespor:

Efe Doğan: 45 gün

Furkan Onak: 3 ay

Kasımpaşa:

Ege Albayrak: 45 gün

A. Emre Yanar: 45 gün

Karagümrük:

F. Bekleviç: 45 gün

K. Yusuf Sirkeci: 3 ay

Konyaspor:

Adil Demirbağ: 45 gün

Alassane Ndao: 12 ay

Gaziantep FK:

Taha Güneş: 45 gün

N. Sangare: 45 gün

Göztepe:

İ. Furkan Malak: 45 gün

U. Kaan Yıldız: 45 gün

Antalyaspor:

Kerem Kayaarası: 45 gün

Eyüpspor:

Arda Türköz: 45 gün

Samsunspor:

Celil Yüksel: 45 gün

Trabzonspor:

Boran Başkan: 3 ay

Salih Malkoçoğlu: 45 gün

Kayserispor:

Berkan Aslan: 3 ay

A.Samet Burak: 12 ay

BAKAN BAK AÇIKLADI: BAHSE “BLOKZİNCİR!’

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yasadışı bahis olaylarına karşı önemli bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Bakan Bak, “TÜBİTAK iş birliğiyle ‘Oyuncu Kimlik Numarası Projesi (OKNUP)’ tamamlanmış, ‘Merkezi Bayi İzleme ve Değerlendirme Sistemi’ ile ‘İddia Blokzincir Sistemi’ projeleri hayata geçirilmektedir” dedi.

BU KADARINA PES! 2.690 SAYFALIK KUPON DÖKÜMÜ

Oyuncular içinde bahsi abartan bir isim var; 2. Lig takımlarından birinde top koşturuyor. Daha önce Süper Lig’de de iki takımın formasını giydi. Bu oyuncunun 108 bin 700 maça kupon yaptığı ortaya çıktı. Bu oyuncunun kuponların A4 dökümü tam 2 bin 690 sayfa tuttu.

FIFA KOKARTLILAR VAR SIRA GELDİ ESKİLERE

Bahis skandalında ilk olarak faal hakemler incelemeye alınmış, sonrasında da bazı yöneticiler ve başkanlar soruşturma geçirmişti. Şimdilerde futbolculara sıçrayan soruşturma daha da derinleştiriliyor. TFF, Süper Lig’de düdük çalan bir dönemin ünlü hakemlerini de incelemeye aldı. Bunların T.C. Kimlik Nolarının Spor Toto’ya verildiği ve FIFA kokardı da takan ünlü birçok eski hakem ile gözlemcinin bahis oynayıp oynamadığının tespit edilmesinin istendiği öğrenildi.

CİCİBAŞ’IN BÜYÜK İSYANI: KAVUN MU SEÇİYORUZ?

Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş, bahis soruşturmasında kulüplerin mağdur edilmesine isyan etti. Cicibaş “Ligin ismini bahis sitesi koy, parayı al! Kulüplerin sabıka kaydı gibi, oynayan oynamayan kişilerin bilgisini alacağı bir sistem mi var? E-Devlet’ten bilgi mi alınıyor ki bunu kulüplere ödetiyorsun? Kavun mu bu koklayıp alalım! Maddi sıkıntılarla boğuşan kulüpleri cezalandırıyorsunuz” serzenişinde bulundu.

LİGLER DEVAM EDECEK! TFF’DEN SIFIR TOLERANS

Bahis soruşturmasında birçok oyuncusu olan özellikle alt lig kulüplerinin TFF’ye “Ligleri durduralım” talebinde bulunduğu öğrenildi. Ancak FIFA’dan ‘transfer izni’ için görüşmelerini sürdüren TFF’nin ligleri durdurmak gibi bir niyeti yok. FIFA’dan izin çıktığı takdirde, Süper Lig ekipleri de dâhil olmak üzere transfer penceresi açılacak ve sadece Türkiye liglerinden transfere izin verilecek. Transfer penceresi yurt dışına kapalı olacak.

TEK YABANCI OYUNCU! ALASSANE NDAO ÇOK OYNAMIŞ

Bahis soruşturmasında adı geçen oyuncular içinde tek yabancı futbolcu Konyasporlu Alassane Ndao idi. Karagümrük, Antalyaspor ve İstanbulspor’da da oynayan Senegallinin çok sayıda bahis oynadığı tespit edilince oyuncuya üst limitten ceza kesildi. Ndao 12 ay ceza aldı.

