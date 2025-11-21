Türk futbolunda kentsel dönüşüm!

Başsavcı Akın Gürlek’n yeni operasyon sinyalini vermesi, bu işin sonunun önemli başkan ve kulüplere sıçrayacağının da bir göstergesi… Artık ok yaydan çıktı!

TEMİZLİK BAŞLADI

Türk futbolunu derinden sarsan bahis soruşturmasında Profesyonel Disiplin Kurulu son olarak 3. Lig kulüplerinde oynayan futbolculara da cezayı kesti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de “Türk futbolunu temizleyeceklerini” söyleyerek operasyonların tüm hızıyla süreceğinin sinyallerini verdi. Peki yaşanan süreç bize neyi anlatıyor? Öncelikle şunu belirtelim ki, PFDK, bahse karışan hakem, yönetici, başkan ve oyuncularla ilgili olarak talimatlarda yazılı olan cezaları uyguladı. “Hoş geldin” bonusuyla bir defa bahis oynayan oyunculara “takdir indirimi” de kullanılarak 45 gün ceza verildi. Binlerce kere oynayanlara ise 12 ay ceza kesildi.

YENİ OPERASYONLAR

Yani PFDK; az oynayana az, çok oynayana çok ceza verdi. Çünkü talimatnamelere göre 12 aydan fazla ceza vermesi mümkün değil. Bu saatten sonra ‘bahis’ kelimesinden çok ‘şike’ ve ‘yasa dışı bahis’ kelimelerini duyuyor olacağız. Bahis, Türk Ceza Kanunu’na göre bir suç değil, sadece disiplin suçu. Savcılık makamının uzun süredir yasa dışı bahisle ilgili gizli bir soruşturması olduğunu öğreniyoruz. Yani TFF’nin düğmeye basmasıyla başlamış bir iş değil. Bu önemli. TFF’nin soruşturmasıyla kapsam genişlemiş durumda. Başsavcı, “Önümüzdeki günlerde çok önemli takımlar ve çok önemli kulüp başkanlarını göreceksiniz, yeni bir operasyon olabilir” dedi.

ŞİKE VE YASA DIŞI BAHİS

Zaten bu işin gideceği nokta da burası. Bu işin gideceği yer; şike yapan, müsabaka sonucuna etki eden kişiler. Şike incelemesi ve yasa dışı bahis incelemesi yapılıyor. Hiçbir futbol ailesine sağlanmayan kaynaklar Türk futbol ailesine nasip olmuştur. Bu imkânlara rağmen maalesef patinaj yapan, Edirne’den öteye geçemeyen bir Türk futbolu var. Demek ki burada bir kaçak, bir sıkıntı var. Türk futbolu için düğmeye basılmış durumda. Bir temizlik operasyonu yapılıyor. Bu temizlik tamamlandığı zaman Türk futbolu da ayağa kalkacaktır. Önümüzdeki günlerde gözaltına alınacak kişileri görünce, son dönemde bahisle anılan hakem ve futbolcuları bile unutacağız!

TURPUN BÜYÜĞÜ HEYBEDE

Çünkü asıl o zaman fotoğrafın büyüğünü göreceğiz. Ortada yalnızca TFF’nin son günlerde yaptığı taramalar yok; zamana yayılmış, kapsamlı ve gizli yürütülen bir yasa dışı bahis soruşturması var. Ben artık bu süreçte ‘bahis’ demeyeceğim. Konunun adı nettir: Şike ve yasa dışı bahis. Bugüne kadar hep “Turpun büyüğü heybede” demiştim. Başsavcımız bazı ipuçlarını verdi. Bu işin içinden önemli kulüpler ve başkanlar çıkacak diye gözlemliyorum. Türk futbolunun bir kentsel dönüşüme ihtiyacı vardı, kentsel dönüşüm de başlamış oldu. Bu, musbet bir gelişme. Bu iş ülkemiz için de Türk sporu için de çok hayırlı olacaktır…

Tahir Kum’un önceki yazıları...