Bahis soruşturması: PFDK'dan 281 futbolcuya ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcudan 282'sine verilen cezaları açıkladı. 281 futbolcuyu 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çörptıran PFDK, Canberk Aydemir'in daha önce aynı eylem sebebiyle cezalandırılması sebebiyle bu futbolcuya yeni bir ceza vermedi.
TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın, bahis oynadıkları gerekçesiyle sevki yapılan 282 futbolcudan 281'ine 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği duyuruldu.
Kurula sevk edilen futbolculardan Canberk Aydemir'in bahis eylemi sebebiyle daha önce cezalandırıldığı belirtilerek ceza tayinine yer olmadığı aktarıldı. PFDK, Canberk Aydemir'e 2 Eylül 2025 tarihinde 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıklamıştı.
