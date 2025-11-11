Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bahis skandalında acı tablo: Aynı takımdan 18 futbolcu birden listede

Güncelleme:
Profesyonel liglere yönelik soruşturma kapsamında 1024 futbolcu, bahis oynadıkları gerekçesiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. 27'sinin Süper Lig oyuncusu olduğu listede, TFF 3'üncü Lig'de 18 futbolcusu birden sevk edilen bir takımun bulunması dikkat çekti.

Bahis skandalı büyüyor.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakemlerin ardından futbolcularla ilgili PFDK sevklerini de duyurdu. Soruşturma kapsamında 1024 futbolcunun bahis oynadığıtespit edildi.TFF Hukuk Müşavirliği, oyuncularıtek tek açıkladı.

SÜPER LİG'DEN 27 FUTBOLCU

PFDK'ya sevk edilenler arasında 14 Süper Lig takımından 27 oyuncu yer alırken; futbolcu sayılarının çokluğu sebebiyle 2'nci Lig ve 3'üncüLig maçlarının iki hafta kaydırılmasına karar verildi. Bahis sebebiyle en fazla sevkDiyarbekirspor'dan yapıldı. Listede 3'üncüLig ekibinden 18 futbolcu yer alıyor. Diyarbekirspor'dan sonra ikinci sırada 17 futbolcu ile Ağrı 1970 Spor Kulübü geliyor.

Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye en fazla futbolcusu sevk edilen kulüpler şöyle:

Diyarbekirspor (18), Ağrı 1970 Spor Kulübü (17), Erbaaspor (16), Yalova FK (16), Bingölspor (15), Mazıdağı Fosfat Spor (15), Yozgat Belediyesi Bozokspor (14), Artvin Hopaspor (13), Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri A.Ş. (13), Kırşehir FK (13), Etimesgut (13), Silivrispor (13).

