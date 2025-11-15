Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlerin ardından futbolcuların bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği ve önemli isimlerin hak mahrumiyeti cezası aldığı soruşturma hakkında konuştu. Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasına dair yürütülen çalışmaların ne zaman tamamlanacağını açıkladı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, 152 hakem ve 1024 futbolcuyu kapsayan bahis soruşturmasında ortaya çıkan tablonun kendisini şaşırttığını itiraf etti. Hacıosmanoğlu, skandala ilişkin TFF'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında tarih verdi.

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Hacıosmanoğlu, "Allah bize yanlış yapmayı nasip etmesin. Doğruyu yapınca herkes yardımcımız olur. Yıllardır futbolun içindeyim. Allah bana buraya oturmayı nasip etti. Oturduğun yere namuslu, şerefli şekilde hizmet edeceksin. Çocuklarımıza temiz futbol bırakmak zorundayız" dedi.

TFF kurullarının gerekli çalışmayı sürdürdüğünü belirten Hacıosmanoğlu, bazı kulüp başkanlarının soruşturmadan ayıklandığı iddialarına, "O işler bize sökmez. Bizim için en büyük kulüple en küçüğünün arasında bir fark yok. Herkese aynı gözden bakıyoruz. Bu işlerin vebali var. Sonra öteki dünyanın, onların borcunu ödeyemezsin. Bizde asla öyle bir şey olmaz" sözleriyle tepki gösterdi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bu soruşturma daha ne kadar sürer?" sorusuna, "Ben kendi önümüz temizliyorum. Kulüplere de çağrı yaptık. Onlara da 'Siz de kendi önünüz temizleyin' dedik. Bizim işimiz bir ayda biter" cevabını verdi.

TFF Başkanı, "Hakemlerin ve futbolcuların bu kadar bahis içinde olduklarını tahmin ediyor muydunuz?" sorusu üzerine ise "Ben bu kadar olacağını tahmin etmiyordum" diye konuştu.

