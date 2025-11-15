A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5'inci maçında Bulgaristan ile saat 20.00'de Bursa'da karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi kameraların karşısına geçen teknik direktör Vincenzo Montella, Türk futboluna damga vuran ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran bahis soruşturması hakkında konuştu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5'inci maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'ndaki basın toplantısı düzenledi.

İtalyan çalıştırıcı, Bulgar bir gazetecinin "Ülkenizde bahis soruşturması açıldı, bu sizi ve oyuncularınızı nasıl etkiledi?" sorusuna cevap verdi.

"FUTBOLCULARIN BAHİSİN YASAK OLDUĞUNU BİLMESİ GEREKİYOR"

Bazı futbolculardan izinsiz bahis hesabı açılmış olabileceğine vurgu yapan Montella, "Aslında çok üzücü bir olay hepimiz için. Çünkü başka ülkelerde de geçmişte yaşandı, İtalya'da da yaşandı. Bizde fark ettiğimiz bir olay var, birçok insanın birçok futbolcunun kimliği çalınarak bu tarz eylemler yapıldı. Üzücü bir rakamımız da var 2'nci ve 3'üncü Lig'de daha fazla bu tarz bahisler oldu. Bilgi aktarımında bir tık daha iyi olabiliriz. Özellikle futbolcuları bu konularda bilgilendirmemiz gerek. Yani bir futbolcu oynuyorsa bunun yasak olduğunu bilmesi gerekiyor" dedi.

"KAFA KARIŞTIRACAK ÇOK KONU OLDU"

51 yaşındaki teknik adam, "Bizim için üzücü bir dönem oldu. Her seferinde söylüyorum, bu başarıları futbolcularımız sayesinde yaptık. Bu hafta dediğiniz gibi çok fazla konular oldu, insanların kafasını karıştırabilecek ama ben özellikle herkesten bu maçlarla alakalı çok özel bir konsantrasyon talep ettim. Çünkü biz öyle bir maça çıkıyoruz ki yüzde 100'ümüzden daha az hiçbir şey yapamayız. Her şeyin en iyisini yapmak zorundayız. Çünkü biliyorsunuz yolculuğumuz uzun evet ama adım adım ilerlememiz gerekiyor ve ne gerekiyorsa da yapmalıyız" açıklamasında bulundu.

