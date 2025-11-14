A Milli Takım'da zorunlu değişiklik: Emirhan Topçu kadrodan çıkarıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş forması giyen savunma oyuncusu Emirhan Topçu'nun, sakatlığı sebebiyle A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki antrenmanda yer alamayan Emirhan Topçu'nun, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı ve tedavisinin kulübü Beşiktaş'ta sürdürülmesinin uygun bulunduğu belirtildi.
Ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)