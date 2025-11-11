İspanya-Türkiye maçı öncesi sakatlık açıklaması: Lamine Yamal kadrodan çıkarıldı
İspanya Futbol Federasyonu'ndan Lamine Yamal açıklaması geldi. 18 yaşındaki yıldızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda oynanacak 15 Kasım'daki Gürcistan ve 18 Kasım'daki Türkiye maçlarında kadroda olmayacağı belirtildi.
İspanya Futbol FederasyonuSağlık Kurulu, Lamine Yamal'ın Gürcistan ve Türkiye karşılaşmalarında forma giymeyeceğini duyurdu.
10 GÜN DİNLENECEK
Kasık sakatlığı olan 18 yaşındaki futbolcunun, doktorların tavsiyesiyle 7-10 gün arasında dinleyeceği açıklandı.
İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 15 Kasım Cumartesi günü Gürcistan ile deplasmanda karşılaşacak. E Grubu'nda 12 puanla lider durumda bulunan İspanya,18 Kasım Salı günü A Milli Futbol Takımımız ile sahaasında kozlarını paylaşacak.
