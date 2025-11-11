Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İspanya-Türkiye maçı öncesi sakatlık açıklaması: Lamine Yamal kadrodan çıkarıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İspanya Futbol Federasyonu'ndan Lamine Yamal açıklaması geldi. 18 yaşındaki yıldızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda oynanacak 15 Kasım'daki Gürcistan ve 18 Kasım'daki Türkiye maçlarında kadroda olmayacağı belirtildi.

İspanya Futbol FederasyonuSağlık Kurulu, Lamine Yamal'ın Gürcistan ve Türkiye karşılaşmalarında forma giymeyeceğini duyurdu.

İspanya-Türkiye maçı öncesi sakatlık açıklaması: Lamine Yamal kadrodan çıkarıldı - 1. Resim

10 GÜN DİNLENECEK

Kasık sakatlığı olan 18 yaşındaki futbolcunun, doktorların tavsiyesiyle 7-10 gün arasında dinleyeceği açıklandı.

İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 15 Kasım Cumartesi günü Gürcistan ile deplasmanda karşılaşacak. E Grubu'nda 12 puanla lider durumda bulunan İspanya,18 Kasım Salı günü A Milli Futbol Takımımız ile sahaasında kozlarını paylaşacak.

