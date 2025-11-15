Dünya Kupası yolunda komşuyu geçip, lider İspanya’nın deplasmanda puan kaybını bekleyeceğiz. İlklerin hocası Montella “Biz hazırız” diyor. Ay yıldızlılar, Bursa'da bugüne kadar 6'sı resmî, 3'ü de özel olmak üzere toplam 9 müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet gördük.

Haydi Türkiye bir daha! 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde beşinci sınavımızı komşu Bulgaristan’a karşı vereceğiz.

NEDEN OLMASIN…

Maç Bulgaristan’da. 11 Ekim’de deplasman da rakibine karşı 6-1’lik üstünlük kuran ve tarihî bir galibi yet elde eden A Millî Takım bugün de iyi bir oyunla farklı bir galibiyet hedefliyor. Kulaklarımız ise Gürcistan’da olacak. Çünkü lider İspanya, kritik bir sınav verecek. Oradan gelecek olası bir beraberlik liderlik şansımızı artıracak ve bizim son maç öncesinde play-off’a kalmadan Dünya Kupası’na direkt katılmamızın yolunu açacak.

A Milli Futbol Takımı

SÜRPRİZLER OLABİLİR

A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan karşısında sabırlı oynamaları gerektiğini ve kazanarak play-off hakkını garantilemek istediklerini söyledi. İtalyan teknik adam, “Beklentim kompakt oynayan ve geçişlerde hızlı olan bir takım olacak. Hemen skoru alamasak da sabırlı olmaya devam etmemiz gerekiyor” dedi.

Emirhan Topçu’nun kadrodan çıkmasının hatırlatılması üzerine Montella, “Rahatsızlığı nüksetti. Bir dahaki maçta olmama ihtimaline karşı bu kararı aldık. Kart sınırında olan çok futbolcumuz var, belki kadroda sürprizler olabilir” diye konuştu.

KADRODAN ÇIKARILDI: EMİRHAN SAKATA GELDİ

A Millî Takım, Bulgaristan maçının son hazırlıklarını yapıp maçın oynanacağı Bursa’ya giderken bir sakatlık haberi geldi. Son iki idmanda yer almayan Emirhan Topçu’nun sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldığı ve tedavisine kulübü Beşiktaş’ta devam edileceği açıklandı.

DÜNYA KUPASI YOLU: LİDERLERE VİZE İKİNCİLERE PLAY-OFF

2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 takım katılacak. Eleme gruplarında ilk sırayı alan 12 takım, finallere doğrudan katılım hakkı kazanacak. İkinci olan 12 takım elemelerde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak. Tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım daha (toplam 4) Dünya Kupası vizesi alacak.



SEZER DOĞRU

Haberle İlgili Daha Fazlası