Çin'in Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu’ndan araştırmacılar, eyaletteki Wangu altın sahasının derinliklerinde, potansiyel olarak bin tondan fazla altına sahip devasa bir yeraltı yatağı buldu. Yaklaşık 600 milyar yuan (3.7 trilyon TL) değerindeki bu rekor keşif, on binlerce metrelik sondaj ve karmaşık 3D modelleme çalışmaları sonucunda açığa çıkarıldı.

Ancak jeologlar, bu denli büyük rakamların heyecan verici olmasına rağmen dikkatli bir bağlam içinde ele alınması gerektiği konusunda uyardı. Altının net hacminin, daha fazla sondaj, kaya incelemesi ve test yapıldıkça değişebileceği belirtildi.

RAKAMLAR NE ANLATIYOR?

Yapılan resmî açıklamaya göre, 40'tan fazla altın damarı, yaklaşık 2 bin metre derinlikte tespit edildi ve modeller, mineralleşmenin 3 bin metreye kadar devam edebileceğini gösterdi. Bu rakamlar, jeologların "ilk geçiş" adını verdiği aşamayı özetliyor; yani bir yatağın belirsiz bir fikirden test edilebilir bir hedefe dönüştüğü ilk somut adım.

Araştırmacılar, buradaki kilit kavramın "cevher tenörü" olduğuna dikkat çekti. Cevher tenörü, madeninin "gram/ton" (g/t) cinsinden kaya içindeki konsantrasyonunu ifade ediyor. Tenör ortalaması ne kadar yüksek olursa, madencilik o kadar verimli ve üretilen ons başına atık kaya miktarı o kadar az oluyor.

JEOLOGLAR ALTINI NASIL TESPİT ETTİ?

Bununla birlikte, alandaki saha çalışması, Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu ve Hunan İl Jeoloji Enstitüsü tarafından gerçekleştirildi. Ekipler, damarların derinlikte nereye gittiğini izlemek için on binlerce metrelik sondaj çekirdeği kaydı tuttu, yapıları haritaladı ve 3D modeller kullandı.

Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu'ndan cevher arama uzmanı Chen Rulin, "Sondajı yapılan kaya çekirdeklerinin birçoğu görünür altın içeriyordu" dedi.

Chen ayrıca, 2 bin metre aralığında tek bir bölümde 138 g/t'ye yakın maksimum numune tenörü gözlemlediklerini söyledi. Söz konusu rakamın tek bir kesit için oldukça yüksek bir değer olduğu ifade edildi.

Ancak, Rulin bir maden yatağının kârlı bir madene dönüşüp dönüşmeyeceğini anlamak için bunun yeterli olmadığını belirtti. Rulin, “Madenin kıymetini anlamamız için, tek bir kesitteki tenörün yanı sıra, ortalama tenör, damarın sürekliliği ve kalınlığını bilmemiz gerekir. Mühendisler, kuyu, havalandırma, enerji ve su yönetimi maliyetini karşılayacak kadar kalın, tutarlı ve mevcut altyapıya yakın bölgeler arayacak” açıklamasını yaptı.

“Tenör, derinliğin maliyetini dengeleyen temel etkendir. Derin yataklar kârlı olabilir, ancak derinlik; ısı, su basıncı, havalandırma ihtiyacı ve kayayı yüzeye çıkarmak için gereken süreyi artırarak maliyeti yükseltir” diyen Rulin bölgede yapılması gereken araştırmalara dikkat çekti.

BÖLGE NEDEN ÖNEMLİ?

Wangu sahası, eski kabuk bloklarının karşılaştığı, kaydığı ve kesildiği uzun bir kuşak olan Jiangnan orojeni içinde yer alıyor. Kayadaki bu eski kırılmalar, koşullar değiştikçe sıcak sıvıların hareket etmesi ve altın biriktirmesi için alan oluşturdu.

Öte yandan, daha önceki bilimsel çalışmalar da kuzeydoğu Hunan'ı Jiangnan kuşağındaki en önemli altın taşıyan alan olarak adlandırıyordu ve bu son gelişmeden önce bile bölgedeki kaynaklar 315 tonu aşıyordu.

