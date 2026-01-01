İsrail basını, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türkiye’ye karşı yürüttüğü blokaj politikasının Brüksel’de ters teptiğini yazdı. Haberlere göre Rum tarafının hamleleri, Avrupa Birliği ve NATO kulislerinde yeni bir tartışmayı tetiklerken, “Türkiye’siz güvenlik olmaz” görüşü giderek daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

BRÜKSEL’DE TÜRKİYE ALARMI

Rapora göre AB ve NATO yetkilileri, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin güvenlik işbirliğini siyasi baskı aracı haline getirme girişimlerinden rahatsız. Ankara’nın NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğu hatırlatılırken, Türkiye’nin dışlanmasının Avrupa savunma mimarisini zayıflatacağı görüşü öne çıkıyor.

Rumlar AB duvarına çarptı! Brüksel’de yeniden Türkiye tartışması patladı

RUM YÖNETİMİNİN HAMLESİ SAVUNMA PLANLARINI ZORLUYOR

İsrail basını Maariv, Kıbrıs Rum tarafının Türkiye’ye karşı izlediği çizginin “Avrupa Birliği’ni tedirgin ettiğini” yazdı.

Diplomatlar, Ankara ile güvenlik işbirliğinin siyasi hesaplara kurban edilmesinin Doğu Akdeniz’deki dengeleri bozabileceği görüşünde birleşiyor.

150 MİLYAR AVROLUK DEV ANLAŞMA RİSK ALTINDA

Haberde, Avrupa’nın gündemindeki 150 milyar avroluk savunma alım programının Güney Kıbrıs engeline takılabileceği kaydedildi.

Türkiye’nin bu programa dahil olma isteğinin Yunan ve Rum yönetimi tarafından bloke edilmesinin, Avrupa savunma bütünlüğü açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği hatırlatıldı.

NATO VE AB DENGESİ TÜRKİYE ÜZERİNDEN TARTIŞILIYOR

AB ve NATO kulislerinde dile getirilen ortak kaygı, Türkiye’nin dışlandığı bir savunma planının kıtanın güvenliğini zayıflatacağı yönünde. Avrupa’daki yetkililer, Rusya tehdidi karşısında birlik mesajı verilmesi gerektiğini, Türkiye gibi stratejik bir aktörün göz ardı edilmesinin bedelinin ağır olacağını söyledi.

RUM-YUNAN HATTI BRÜKSEL’İ ZORLUYOR

Raporda, Kıbrıs Rum yönetiminin Yunanistan’la birlikte hareket ederek Ankara ile Avrupa arasındaki askeri işbirliğini sınırlamaya çalıştığı bilgisine yer verildi. Rumların dışlama politikasının AB ile NATO arasındaki entegrasyonu da sekteye uğratabileceği yönündeki görüşler hız kazandı.

TÜRKİYE’SİZ GÜVENLİK PLANI UYARISI

NATO içinden gelen değerlendirmelerde, Türkiye’nin Avrupa savunma projelerinin dışında bırakılmasının ittifak içinde ciddi bir kırılmaya yol açabileceği görüşü öne çıktı.

AVRUPA’DA GÖZLER ANKARA’DA

İsrail ve Avrupa basınına göre, Brüksel’deki asıl soru şu: Türkiye’yi karşısına alan bir AB savunma planı ne kadar ayakta kalabilir? Diplomatik çevrelerde bu sorunun cevabı netleşmeden, Rum yönetiminin hamlelerinin Avrupa’yı daha büyük bir çıkmaza sürükleyebileceği konuşuluyor.

