İngiltere’de kraliyet güvenliğiyle ilgili ciddi bir ihlal yaşandı. Prens William ve Prenses Kate’in yaşadığı Kensington Sarayı’nın bahçesine bir kişi izinsiz şekilde girerken, olayın kısa aralıklarla iki kez tekrarlanması güvenlik zafiyeti tartışmalarını beraberinde getirdi.

İngiltere’de bir hırsız, Prens William ve Kate Middleton’ın yaşadığı kraliyet konutunun bahçesine izinsiz girdi.

AYNI BAHÇEYE İKİ KEZ GİRDİ

39 yaşındaki Derek Egan’ın, 21 ve 23 Aralık tarihlerinde sarayın bahçesine iki kez girdiği belirlendi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre Egan, her iki olayda da "ağır bir sırt çantası" taşıyordu ve çiti tırmanarak bahçeye ulaştı.

POLİS BAHÇEDE YAKALADI

Met Polisi Kraliyet ve Özel Koruma Komutanlığı’na bağlı ekipler, davetsiz misafiri her iki girişimde de bahçede yakaladı.

sonrası Egan gözaltına alındı ve kraliyet görevlileri güvenlik ihlali konusunda bilgilendirildi.

KEFALETLE ÇIKTI, YENİDEN DENEDİ

Egan’ın ilk olaydan sonra kefaletle serbest bırakıldığı, buna rağmen aynı suçu kısa süre içinde yeniden işlediği kaydedildi.

Eski üst düzey polis yetkilileri, aynı kişinin kısa aralıklarla tekrar izinsiz girişte bulunmasını “ciddi bir güvenlik riski” olarak değerlendirdi.

MAHKEMEDE OLAY ÇIKARDI

Egan, Westminster Sulh Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldığında taşkın davranışlar sergiledi. Küfür ettiği ve sanık kürsüsündeki cam bölmeye zarar vermeye çalıştığı aktarıldı. Hakim, Egan hakkında kefalet uygulanmamasına karar verdi.

WİLLİAM VE KATE EVDE DEĞİLDİ

Olayların yaşandığı günlerde Prens William ve Prenses Kate’in Kensington Sarayı’nda bulunmadığı öğrenildi.

Çiftin Noel dönemi için Sandringham’daki konutlarında kaldığı bilgisi aktarıldı.

SARAYDA ÇOK SAYIDA KRALİYET ÜYESİ YAŞIYOR

Kensington Sarayı, yalnızca William ve Kate’e değil, çok sayıda kraliyet üyesine de ev sahipliği yapıyor. Sarayın bazı bölümleri yıl boyunca halka açıkken, hayat alanları yoğun güvenlik önlemleriyle korunuyor.

FRANSA'DA 40 BİN AVRO'LUK SOYGUN

Fransa Cumhurbaşkanlığı’nın resmi konutu Elysee Sarayı’nda büyük bir skandal patlak verdi. Sarayda görevli bir uşak, aralarında Louvre Müzesi’nde görev yapan bir bekçinin de bulunduğu suç ortaklarıyla birlikte yaklaşık 40 bin avro değerindeki tabak, çanak, gümüş eşya ve antika porselenleri çalarak çevrim içi satış sitelerinde satmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

