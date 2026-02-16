İtalyan hoca her maç bir rekor kırarak yola devam ediyor. F.Bahçe’ye mağlubiyeti unutturan, derbilerde dengeleri bozan, Domenico Tedesco, takımın saygısı, taraftarın sevgisiyle sarı lacivertlilere şampiyonluk hayali kurduruyor.

MEHMET EMİN ULUÇ - Göreve geldiğinde “çaylak” denen Domenico Tedesco, nice tecrübelileri tarihe gömerek, rekorlar kırarak Fenerbahçe’yi ayağa kaldırdı. Zorlu Trabzon deplasmanından da zaferle çıkarak derbilerdeki üstünlüğünü koruyan, ligin tek namağlubu olarak galibiyet zincirini genişleten İtalyan, şampiyonluk hayallerini körükledi. Süper Lig’de çıktığı 19 maçta (13 G, 6 B) yenilgi yüzü görmeyerek Oscar Hold’un rekoruna ortak olan Tedesco, dördüncü derbisinde 3. galibiyetine ulaşmanın keyfini yaşadı. Seleflerinin çok üzerinde bir performans sergileyen genç teknik adam başarısı bilgi, çalışma, disiplin ve iletişime dayanıyor.

BAHANE DEĞİL ÇÖZÜM

Futbolcuları tarafından “Taktik dehası” olarak görülen Tedesco’yu seleflerinden farklı kılan, problemle karşılaştığında mazeret üretmek yerine çözüm araması. Hatalarıyla yüzleşmekten çekinmeyen, yanlışları tekrarlamayan İtalyan, disiplini ve forma adaletiyle oyuncuların saygısını kazanırken, taraftarın kalbine de taht kurmuş durumda. Ana dili İtalyancanın yanı sıra Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Rusça konuşan, Türkçeyi de anlayan Tedesco’nun dil bilgisi oyuncularıyla iletişimde büyük bir avantaj. Kendisini sürekli güncellemesi, yönetimle şeffaf bir ilişki içinde olması da başarısında büyük etken.

BAŞARI ODAKLI

F.Bahçe’yi üç kulvarda koşturan Domenico Tedesco aldığı başarılı sonuçlara rağmen havaya girmiyor. İtalyan coşkusunu, Alman disipliniyle harmanlayan hocanın tek düşüncesi lig ve kupada şampiyonluk, Avrupa’da da final.

