Fransa Cumhurbaşkanlığı’nın resmi konutu Elysee Sarayı’nda büyük bir skandal patlak verdi. Sarayda görevli bir uşak, aralarında Louvre Müzesi’nde görev yapan bir bekçinin de bulunduğu suç ortaklarıyla birlikte yaklaşık 40 bin avro değerindeki tabak, çanak, gümüş eşya ve antika porselenleri çalarak çevrim içi satış sitelerinde satmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

SUÇ PLANI VİNTED’DE ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma, saray deposundan yavaş yavaş kaybolan eşyalardan bazıları Vinted gibi çevrim içi satış platformlarında görünce başladı. Sarayın baş uşaklığı, ulusal miras değeri taşıyan bazı parçaların kaybolduğunu fark ederek yetkililere ihbarda bulundu.

Soruşturmacılar, çalınan ürünleri tanıdıktan sonra Elysee personeli üzerinde yoğunlaştı.

SUÇ ORTAKLARI ARASINDA LOUVRE BEKÇİSİ DE VAR

Gözaltına alınan zanlılardan biri, antika porselen koleksiyoncusu ayrıca Louvre Müzesi’nde bekçi olarak çalışan bir arkadaşının da aralarında bulunduğu aktarıldı.

Polis, zanlıların evinde, aracında ve kişisel dolabında Sèvres manufaktürüne ait porselenler, Baccarat kristal bardaklar ve bir René Lalique heykelciği dahil yaklaşık 100 çalıntı eşya ele geçirdi.

EŞYALAR VİNTED PROFİLLERİNDE YAYINLANMIŞ

Soruşturmacılar, zanlının Vinted’deki hesabında “Fransız Hava Kuvvetleri” damgalı bir tabak ve “Manufacture de Sèvres” damgalı küllükler gibi genellikle halka açık olmayan eşyaların satılmaya çalışıldığını ortaya çıkardı.

ENVANTER KAYITLARI İŞARET ETTİ

Savcılar, culpanın yaptığı envanter kayıtlarının, hırsızlıkları önceden planladığını gösterdiğini belirtti. Geri alınan tüm eşyalar Elysee Sarayı’na iade edildi.

Steward ve iki suç ortağı 18 Aralık’ta hakim karşısına çıktı. Üçlü, 26 Şubat’ta görülecek yargılama öncesinde adli gözetim altına alındı. Bu süre boyunca birbirleriyle iletişim kurmaları, müzayedelere katılmaları ve mesleki faaliyetlerini sürdürmeleri yasaklandı.

LOUVRE HIRSIZLIĞINDAN SONRA YENİ SKANDAL

Louvre’dan Ekim ayında güpegündüz çalınan yaklaşık 88 milyon avro değerindeki taç mücevherleri olayı sonrası gelen yeni skandal olarak dikkat çekti. Louvre’da dört şüpheli tutuklanmıştı. Son aylarda Paris Doğa Tarihi Müzesi ve Limoges’daki porselen müzesi de hedef alındı; burada altı altın külçe ile Çin porselenleri gibi eserler çalınmıştı

