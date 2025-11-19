Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 12'nci haftasında 20 Kasım Perşembe günü İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Sırp antrenör Igor Kokoskov yönetimindeki Anadolu Efes, EuroLegue'in 12'nci haftasında İspanyol ekibi Barcelona ile kozlarını paylaşacak.

Geride kalan 11 haftada 4 galibiyet ve 7 yenilgi alan Anadolu Efes, puan cetvelinde 16'ncı sırada yer alıyor. Barcelona ise 7 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile 6'ncı basamakta bulunuyor.

AVRUPA KUPALARINDA 887'NCİ MAÇ

Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 887'nci maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da çıktığı 886 karşılaşmada 498 galibiyet ve 388 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Basketbol Avrupa Ligi'nde 639'uncu defa sahne alacak Anadolu Efes, organizasyonda 341 galibiyet ve 297 mağlubiyet aldı.

