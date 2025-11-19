2025'in başından bu yana Türkiye'de faaliyetlerini durduran KFC, geri döndü. HD İskender ve Pidem markalarının sahibi HD Holding ile franchise anlaşması imzalayan fast food devi, ilk restoranını Historia AVM’de açtı. Şirket ikinci şubenin ise Mall of İstanbul’da açılacağını duyurdu.

ABD merkezli fast food devi Yum! Brands, İş Gıda'nın kalite standartlarını karşılayamaması nedeniyle KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi iptal etmişti. Sene başından bu yana Türkiye'de hizmet veremeyen KFC, resmen geri döndü.

KFC'NİN İLK ŞUBESİ AÇILDI

Türkiye'de yeme içme sektöründe faaliyet gösteren HD Holding ile KFC arasında eylül ayında franchise anlaşması yapılmıştı. HD İskender, Pidem ve Makarnam gibi markalarıyla hizmet veren şirket, KFC'nin Türkiye işletmesini devralmıştı. HD, Holding, ilk KFC şubesini Historia AVM’de açtı. Şirket, yakında Mall of İstanbul’daki şubesini de açmaya hazırlanıyor.

Fast food devi KFC, Türkiye'ye geri döndü! İlk şube ünlü AVM'de açıldı

NE OLMUŞTU?

KFC’nin ana şirketi Yum! Brands, Türkiye’deki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi olan İş Gıda A.Ş. ile franchise anlaşmasını 2024 sonunda feshetmişti.

Fesih kararının gerekçesi, "İş Gıda’nın Yum! Brands’in belirlediği operasyonel standartları yerine getirememesi" olarak açıklanmıştı.

Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner, “Yetkin ve kararlı franchise ortaklarına sahibiz, ancak İş Gıda standartlarımıza uyum sağlayamadı” demişti.

Bu karar, Türkiye’deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkilemiş, restoranların kapanmasına yol açmıştı.

MESUT ŞAHİN

Haberle İlgili Daha Fazlası